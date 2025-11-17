पापा ला रहे हैं 1100 करोड़ की फिल्म, बेटी ने 12 की उम्र में दान किए थे एक करोड़, पहली कमाई से किया था नेक काम

हेडलाइन सुनकर आपको लग रहा होगा कि किस बाप-बेटी की जोड़ी की बात कर रहे हैं जो कि इतने बड़े-बड़े काम कर चुकी है. साथ ही साथ ये हजार करोड़ वाली फिल्म कौनसी है? दरअसल हम बात कर रहे हैं महेश बाबू और उनकी बेटी सितारा की. महेश बाबू बहुत जल्द एसएस राजामौली की वाराणसी में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म से उनका दमदार अवतार फैन्स के सामने रिलीज कर दिया गया है. बैल पर सवार होकर फ्रेम में आते महेश बाबू काफी धांसू लग रहे थे. उनके फैन्स के लिए ये किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं. फिल्म की लॉन्च के लिए जो शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था इसमें में महेश बाबू के लिए वैसी ही एंट्री प्लान की गई थी लेकिन यहां बैल वीएफएक्स वाला नहीं बल्कि दूसरी तरह से बनाया गया था ताकि असल फील आ सके.

फिल्म के शोर के बीच इसके ग्रैंड स्केल और बजट को लेकर भी चर्चा है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का बजट 1100 करोड़ रुपये है. फिल्म के दमदार वीएफएक्स की एक झलक देखकर साफ है कि फिल्म का बजट यकीनन 1000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है. इसके अलावा फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी टॉप नॉच है. ऐसे में आप इस फिल्म के इस मोटे बजट पर सवाल खड़े नहीं कर सकते.

महेश बाबू की बेटी भी है बॉक्स ऑफिस क्वीन

महेश बाबू की बेटी सितारा का पहला प्रोजेक्ट एक ब्रैंड के लिए ऐड शूट था. इसके लिए उन्हें एक करोड़ रुपये दिए गए थे. सितारा ने अपनी फीस से मिले सारे पैसे बच्चों की हेल्थकेयर डेवलपमेंट के लिए दान कर दिए थे.