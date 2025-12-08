विज्ञापन

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर बदतमीजी, फैन ने की गोद में उठाने की कोशिश, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

Kanika Kapoor grabbed on stage: कनिका कपूर के साथ जो घटना हुई उससे स्टार्स और सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर बदतमीजी, फैन ने की गोद में उठाने की कोशिश, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
कनिका कपूर के साथ फैन की बदतमीजी
Social Media
नई दिल्ली:

Kanika Kapoor grabbed on stage: मेघालय में मी'गोंग फेस्टिवल 2025 में सिंगर कनिका कपूर के शनिवार(6 दिसंबर) रात के बीच इवेंट कुछ ऐसा हुआ कि वह बुरी तरह घबरा गईं. दरअसल एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया और उनके पैर पकड़ लिए. इस घटना ने बड़े पब्लिक इवेंट्स में परफॉर्मर्स की सेफ्टी को लेकर बहस फिर से छेड़ दी है. शॉक के बावजूद कनिका कपूर गाती रहीं जबकि सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ने के लिए तुरंत स्टेज पर आ गए और उसे पकड़ा.

चश्मदीदों के मुताबिक कनिका कपूर अपनी परफॉर्मेंस के बीच में थीं, जब वह आदमी बैरिकेड्स तोड़कर कुछ ही सेकंड में उनके पास पहुंच गया. सिक्योरिटी टीम ने तुरंत रिएक्ट किया, उस आदमी को स्टेज से घसीटकर नीचे उतारा, लेकिन जिस आसानी से वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, उससे ऑडियंस और ऑर्गेनाइजर दोनों हैरान रह गए. कनिका कपूर ने इस घटना के बावजूद खुद को संभाला और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस नहीं रोकी.

इस घटना को ऑनलाइन काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है. कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि कोई इतनी सिक्योरिटी के बीच ऐसा करने में कैसे कामयाब हो सकता है. कुछ ऐसा पहले पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ भी हो चुका है. मुंबई में रोलिंग लाउड इंडिया में, पंजाबी सिंगर और रैपर करण औजला के चेहरे पर भीड़ से फेंकी गई एक टी-शर्ट लग गई. उन्होंने बड़े ही आराम से इसे संभाला, अपना पसीना पोंछा और फिर वापस फेंक दिया, लेकिन इस पल ने भीड़ के डिसिप्लेन और कलाकारों की सुरक्षा पर और चर्चा छेड़ दी.

कनिका कपूर की घटना अब इस बढ़ती लिस्ट में जुड़ गई है, इसलिए कॉन्सर्ट और फेस्टिवल में ज्यादा सख्त और पक्की सुरक्षा की मांग पहले से कहीं ज्यादा जोर पकड़ गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kanika Kapoor, Kanika Kapoor Me Gong Festival 2025, Kanika Kapoor Stage Security, Kanika Kapoor Fan Intrusion, Kanika Kapoor Safety
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com