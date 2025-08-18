विज्ञापन

फीस के नाम पर मिलते हैं 101 रुपये, बेबी डॉल फेम सिंगर ने म्यूजिक इंडस्ट्री के काले सच से हटाया पर्दा

सिंगर कनिका कपूर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है.

कनिका कपूर ने खोले इंडस्ट्री के काले राज
नई दिल्ली:

बेबी डॉल और चिट्टियां कलाइयां जैसे हिट नंबर्स गाने वालीं सिंगर कनिका कपूर ने म्यूजिक इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा हटाया है. सिंगर ने उर्फी जावेद के शो बंक विद उर्फी में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. सिंगर ने खुलासा किया कि भारत में सिंगर्स को गाने की फीस बहुत कम मिलती है और उनकी कमाई के अलग-अलग सोर्स होते हैं. सिंगर कनिका के इस खुलासे के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में बवाल हो सकता है. दरअसल उर्फी जावेद ने  कनिका से उनके उस वायरल गाने के बारे में पूछा जिसके लिए उन्हें फीस नहीं मिली थी. इस पर सिंगर ने ऐसी बातें बताईं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है.

गाने के मिलते हैं बस 101 रुपये

सिंगर कनिका का कहना है म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स को आमतौर पर गाने के पैसे नहीं मिलते हैं. कनिका ने कहा, 'मैं आपको सभी कॉन्ट्रैक्ट दिखाती हूं, सिंगर्स को गाने के पैसे नहीं मिलते बस 101 रुपये मिलते हैं, उनका कहना है कि वो आपको गाने देकर एहसान कर रहे हैं, मैं आपको देश के सबसे ग्रेट सिंगर के बारे में बताती हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन शायद उन्हें भी उनके कई महान गानों के लिए पेमेंट ना मिली हो. ना ही कोई रॉयल्टी मिलती हो...भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता."

फिर कैसे कमाते हैं सिंगर्स?
कनिका के इस खुलासे के बाद उर्फी ने पूछा कि फिर सिंगर्स की कमाई का सोर्स क्या है? तो इस पर कनिका ने बताया, 'जब तक आपकी आवाज जिंदा है और आप कॉन्सर्ट कर पा रहे हैं तो ही आपको पैसे मिलेंगे, अगर कल को कुछ हो जाए तो सिंगर्स के लिए कोई पेंशन योजना भी नहीं है'. कनिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने एक पहेली लीला के में 'देसी लुक', ए फ्लाइंग जट में 'बीट पे बूटी', हैप्पी न्यू ईयर में 'लवली', फिल्म रॉय में 'चिट्टियां कलाइयां' और रागिनी एमएमएस के लिए 'बेबी डॉल' गाया था, जो सबसे ज्यादा हिट और पॉपुलर हुआ था.

