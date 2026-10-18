डांडिया नाइट में 27 सालों से गूंज रही 90s के गाने की छनकार, Falguni Pathak की आवाज में बना कल्ट

फाल्गुनी पाठक का हिट म्यूजिक वीडियो 'मैंने पायल है छनकाई' 1999 में रिलीज हुआ. हिट म्यूजिक वीडियो में नजर आईं थीं एक्ट्रेस हिमानी राजीव शाह. हाल ही एक्ट्रेस ने कहा कि उनके करियर का सबसे बेहतरीन दौर बहुत जल्दी आ गया था. एक्ट्रेस और मॉडल ने उस मशहूर गाने की एक क्लिप शेयर की, जिससे उन फैंस की यादें ताजा हो गईं. जिन्होंने इस गाने को देखते हुए अपना बचपन बिताया है. हिमानी ने क्लिप के साथ लिखा, "मेरा सबसे बेहतरीन दौर तो पहले ही आ चुका है." उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "आप लोग नवरात्रि के दौरान फाल्गुनी पाठक के गाने सुनते हैं. मेरे पास इसके सबूत हैं."



हिमानी शाह सिंगर फाल्गुनी पाठक के सबसे मशहूर म्यूजिक वीडियो में से एक 'मैंने पायल है छनकाई' के जरिए लोगों के बीच जानी-पहचानी चेहरा बन गईं. इस वीडियो की कहानी एक कॉलेज आर्ट्स और कठपुतली शो के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें हिमानी ने एक पॉपुलर लड़की का किरदार निभाया है, जो एक साधारण लड़की का मजाक उड़ाती है. वह साधारण लड़की फाल्गुनी पाठक के साथ मिलकर कठपुतली शो करती है. इस साधारण लड़की का किरदार अनीता प्रधान खरकर ने निभाया था, जबकि विवान भटेना इसमें मेल लीड रोल में थे.बाद में विवान टेलीविजन का एक जाना-माना चेहरा बन गए और उन्होंने 'दंगल' (2016), 'जुड़वा 2' (2017) और 'राजा द ग्रेट' (2017) जैसी फिल्मों में भी काम किया. हिमानी ने MTV इंडिया में VJ और मॉडल के तौर पर भी काम किया है. उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो वह 2001 की बॉलीवुड फिल्म 'यादें' के एक छोटे से रोल में नजर आई थीं. शादी के बाद अब उन्हें हिमानी राजीव शाह के नाम से जाना जाता है. वह एक डिजिटल क्रिएटर हैं और ब्यूटी, फैशन और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट बनाती हैं. मुंबई में रहने वालीं हिमानी के इंस्टाग्राम पर 118K फॉलोअर्स हैं, जिनमें करीना कपूर खान जैसी मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं. उन्होंने मुंबई के हीरा व्यापारी और फिल्म फाइनेंसर भरत शाह के बेटे राजीव शाह से शादी की है और उनके दो बच्चे हैं.

नवरात्रि में फाल्गुनी पाठक के गाने लोगों की पहली पसंद

फाल्गुनी पाठक का नाम नवरात्रि और डांडिया उत्सवों के लिए जाना जाता है. उन्हें अक्सर 'डांडिया क्वीन' कहा जाता है. 1990 के दशक में गुजराती लोक संगीत से प्रेरित अपने पॉप गानों की बदौलत उन्हें काफी शोहरत मिली. फाल्गुनी पाठक के कई हिट म्यूजिक वीडियो में ऐसे कलाकार नजर आए, जो बाद में भारतीय सिनेमा और टेलीविजन का जाना-माना चेहरा बन गए. 'मैंने पायल है छनकाई' में विवान भटेना, अनीता प्रधान खरकर और हिमानी रावत नजर आए थे, जबकि 'मेरी चुनर उड़ उड़ जाए' में आयशा टाकिया और तृषा कृष्णन के साथ सेंटिनो मोरिया थे. 'ओ पिया' में सृति झा नजर आईं, जो बाद में अपने टीवी किरदारों के लिए काफी मशहूर हुईं. इसके अलावा, 'पल पल तेरी याद' में इंद्रनील सेनगुप्ता और संदली सिन्हा, तथा 'ये मेरा काजल' में बरखा बिष्ट सेनगुप्ता और निकेतन मधोक दिखाई दिए थे.

