एक्स हस्बैंड भरत के रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद ईशा देओल ने कहा- मैं खुद को सिंगर मदर सोचना पसंद नहीं करती

ईशा देओल ने एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी के साथ को पेरेंटिंग के बारे में अपनी सोच रखी.

ईशा देओल ने सिंगल मदर पेरेंटिंग पर कही ये बात
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र के एक्स दामाद भरत तख्तानी ने हाल ही अपने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और ग्लोबल प्रॉफेशनल मेघना लखानी के साथ रिश्ते को कंफर्म किया है. वहीं अब एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने हाल ही में सिंगल मदर के लेबल पर अपनी बात रखी, जिसे वह बढ़ावा नहीं देती हैं. यूट्यूब चैनल मामाराजी से बातचीत में ईशा देओल ने बताया कि क्यों वह सिंगल मदर कहलाना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताना पसंद करती हैं. ईशा देओल ने कहा, "मैं खुद को सिंगल मदर के रूप में सोचना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मां की तरह बिहेव नहीं करती, न ही मैं किसी अन्य व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने देती हूं." एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी के साथ को पेरेंटिंग पर अपनी बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वह बच्चों की परवरिश पर फोकस करती हैं.

उन्होंने कहा, "ज़िंदगी में, कभी-कभी, कुछ चीज़ों की वजह से, भूमिकाएं बदल जाती हैं. और अगर किसी खास समीकरण में दो लोग एक समय पर कैसे थे, यह बात नहीं बैठती, तो आपको इसे अपने ऊपर लेना होगा, खासकर जब आपके बच्चे हों. दो मैच्योर पर्सन को एक अलग तरह का समीकरण बनाने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, लेकिन बच्चों की खातिर टीम को एकजुट रखना होगा. और मैं और भरत बिल्कुल यही करते हैं."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भरत तख्तानी और ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी. वहीं 11 साल साथ रहने के बाद कपल ने 2024 में तलाक ले लिया था. वहीं हाल ही में बिजनेसमैन ने मेघना लखानी संग इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फोटो शेयर की और लिखा, मेरे परिवार में स्वागत है. इसके बाद भरत तख्तानी के मूव ऑन की अफवाहों को हवा मिल गई है.

