पिता Dharmendra के जाने के गम से उबर नहीं पाई हैं Esha Deol, करना चाहती हैं कुछ ऐसा, बोलीं- मेरे बस में नहीं

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. लेकिन उनकी बिटिया ईशा देओल पिता के जाने के गम में हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की इच्छा जताई है.

एक्ट्रेस ईशा देओल (Esha Deol), जो अभी भी अपने पिता और लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के जाने के गम में हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की इच्छा जताई है. एक्ट्रेस ने बताया कि दुखद हालात की वजह से, वह कुछ समय से अपने काम की कमिटमेंट्स को रोके हुए थीं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में ईशा ने लिखा, "मैंने कुछ काम की कमिटमेंट्स को काफी समय से रोक रखा था, जिन्हें मैं अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी. (sic)."

यह दोहराते हुए कि एक बेटी के तौर पर यह उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल समय है और वह अभी भी अपने 'कीमती' पिता के जाने के गम में हैं. ईशा ने आगे कहा, "प्लीज मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी एक बेटी के तौर पर समझें, जो अभी भी अपने प्यारे पिता के जाने के गम में है. एक ऐसा नुकसान जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी."

नहीं ले पा रही सोशल मीडिया से ब्रेक

एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उनकी चलती तो वह सोशल मीडिया से ब्रेक लेना पसंद करतीं, लेकिन उनके काम का नेचर उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता. ईशा ने लिखा, "अगर चीज़ें मेरे हिसाब से होतीं, तो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहती और बस ब्रेक लेना चाहती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. इसलिए प्लीज इन हालातों को समझें. हमेशा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद... आप सभी से प्यार."

पापा के बर्थडे पर किया था इमोशनल पोस्ट

इससे पहले, 8 दिसंबर को पापा धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए, ईशा ने 'गर्व और सम्मान' के साथ उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया था. उनकी इमोशनल पोस्ट में लिखा था, "मैं आपको बेहद मिस करती हूं पापा... आपकी गर्म, प्रोटेक्टिव गले लगने वाली बातें जो सबसे आरामदायक कंबल जैसी लगती थीं, आपके मुलायम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ना जिनमें अनकहे मैसेज थे और आपकी आवाज जो मेरा नाम पुकारती थी, जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरी होती थी. आपका मोटो 'हमेशा विनम्र रहो, खुश, स्वस्थ और मज़बूत रहो'."

"मैं आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का वादा करती हूं. और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाऊं जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूं. मैं आपसे प्यार करती हूं पापा", उन्होंने नोट खत्म करते हुए लिखा, "आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू."

