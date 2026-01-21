विज्ञापन

OTT पर छाई इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी, सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

‘अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ...', साल 2025 में जब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में राघव जुयाल ने ये लाइन बोली थी, तब ये सिर्फ उनके इमोशन्स नहीं थे, बल्कि ये हर उस बॉलीवुड फिल्म लवर के इमोशन्स थे जो इमरान हाशमी का फैन है.

तस्करी द स्मगलर’ OTT पर नंबर 1 ट्रेंड
नई दिल्ली:

‘अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ...', साल 2025 में जब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में राघव जुयाल ने ये लाइन बोली थी, तब ये सिर्फ उनके इमोशन्स नहीं थे, बल्कि ये हर उस बॉलीवुड फिल्म लवर के इमोशन्स थे जो इमरान हाशमी का फैन है. इमरान के फैन सिर्फ उनके फैन नहीं हैं, बल्कि उनसे मोहब्बत करते हैं.  उनकी शुरुआती फिल्म ‘फुटपाथ' और ‘मर्डर' से लेकर आज तक लोग इमरान को उसी तरह चाहते हैं और पर्दे पर देखकर एक्साइटेड होते हैं. हालांकि एक्टर फिलहाल बड़े पर्दे पर तो नहीं लेकिन, ओटीटी पर सक्सेस की वजह से जरूर चर्चा में हैं. इमरान हाशमी की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘तस्करी द स्मगलर वेब' जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है उससे तो कम से कम यही साबित हो रहा है कि वाकई सारे स्टार्स एक तरफ और अकेले इमरान एक तरफ.

ग्लोबली नंबर 1 ट्रेंड कर रही है ‘तस्करी द स्मगलर वेब'  

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘तस्करी द स्मगलर वेब' सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि, ग्लोबल स्टेज पर धूम मचा रही है. रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में सीरीज ने ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली पहली भारतीय सीरीज बनकर इतिहास रच दिया है. अपने पहले हफ्ते में ये सीरीज कई मार्केट में जबरदस्त हिट रही हो रही है. 'तस्करी' 9 देशों में नंबर 1 पर रैंक कर रही है, वहीं 23 देशों में टॉप 10 में शामिल हो गई है जो दिखाता है कि ग्लोबली ये सीरीज दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है.

सीरीज की सक्सेस से बेहद खुश हैं नीरज पांडे

सीरीज की सक्सेस से बेहद खुश डायरेक्टर नीरज पांडे का कहना है कि, ‘'तस्करी' का नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय सीरीज बनना, न सिर्फ शो के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर भारतीय कहानी कहने के लिए भी एक अहम पल है. आपको बता दें कि नीरज पांडे, राघव एम. जयराथ और बी.ए फिदा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में इमरान हाशमी के साथ जोया अफरोज, अमृता खानविलकर, शरद केलकर, नंदीश सिंह संधू और अनुराग सिन्हा लीड रोल में हैं. ये सीरीज एयरपोर्ट कस्टम और स्मगलिंग की हाईटेक दुनिया की कहानी है.

