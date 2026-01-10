बॉक्स ऑफिस पर ढेर, OTT पर शेर! 2.16 घंटे की इस 40 करोड़ी फिल्म ने पाकिस्तान में लगाई दहाड़

इंडियन सिनेमा में पाकिस्तान, तीन तलाक और इंडियन जासूस का जिक्र होना चाहिए! फिर देखो वो फिल्म कैसे दर्शकों के बीच खूब प्यार बटोरती है. हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर को उसकी कहानी के चलते दर्शकों का खूब प्यार मिला है. धुरंधर से पहले नवंबर 2025 में रिलीज हुई इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म को थिएटर पर तो प्यार नहीं मिला, लेकिन नेटफ्लिक्स पर खूब देखा जा रहा है. बीती 7 नवंबर 2025 को थिएटर पर रिलीज हुई यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रही है. यह फिल्म तीन तलाक पर बनी है, जो पाकिस्तान में भी खूब देखी जा रही है. भले यह फिल्म थिएटर में खास नहीं चली, लेकिन मिनी पर्दे ओटीटी पर इसका जादू नजर आ रहा है. इसने 14 देशों की फिल्मों को पछाड़ दिया और नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

नेटफ्लिक्स पर छाई ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म

सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी यह कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 2.16 घंटे की है, जिसमें इमरान हाशमी ने वकील मोहम्मद अब्बास खान (शाजिया बानो के पति) का रोल प्ले किया है. यामी गौतम ने शाजिया बानो शाह बानो, (अब्बास खान) की पत्नी का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी शाह बानो मामले से प्रेरित है. इस कहानी में शाहो बानो अपने पति अब्बास द्वारा तीन तलाक देने और उनका गुजारा भत्ता रोकने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ती हैं. ऐसी ही कहानी 1980 के दशक में मशहूर शाह बानो मामले में सुनने को मिली थी. फिल्म की कहानी में लैंगिक समानता, धर्म, कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जिक्र होता है. फिल्म हक बीते 7 दिनों से नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर चल रही है.

14 देशों में टॉप ट्रेंडिंग

40 से 50 करोड़ रुपये बजट में बनी इस फिल्म को पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है. हक इंडिया में 1 नंबर और ग्लोबल लेवल पर नॉन-इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में ग्लोबली नंबर 2 पर है. हक 14 देशों में टॉप 10 लिस्ट में भी टॉप ट्रेंड कर रही है. इतना ही नहीं पांच देशों में इसने पहले स्थान पर जगह बनाई हुई है. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों की ही दमदार एक्टिंग देखने को मिल रही है. थिएटर में कम प्यार मिलने के बाद भी इस फिल्म ने ओटीटी पर महफिल लूट ली है. IMDb ने इसे 10 में से 8.3 रेटिंग दी है. अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो अभी नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं.



