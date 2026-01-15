नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंड कर रही है इमरान हाशमी की ये फिल्म, लोगों के अलावा सितारे भी कर रहे हैं जमकर तारीफ

विज्ञापन

अभिनेत्री यामी गौतम अपनी फिल्म 'हक' को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं. दर्शकों के साथ-साथ मनोरंजन जगत के कई सितारे उनके अभिनय की सराहना कर रहे हैं. गुरुवार को अभिनेत्री सारा अर्जुन ने यामी के अभिनय की खूब प्रशंसा की.

नई दिल्ली:

अभिनेत्री यामी गौतम अपनी फिल्म 'हक' को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं. दर्शकों के साथ-साथ मनोरंजन जगत के कई सितारे उनके अभिनय की सराहना कर रहे हैं. गुरुवार को अभिनेत्री सारा अर्जुन ने यामी के अभिनय की खूब प्रशंसा की. सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म 'हक' में यामी के किरदार शाजिया बानो की तस्वीर शेयर की. इस पोस्ट के साथ अभिनेत्री ने यामी की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, "प्रिय यामी, मुझे बहुत गर्व है कि हमारी इंडस्ट्री में आपके जैसे कलाकार हैं. आपकी सच्चाई और कड़ी मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखती है, जो सच में सभी को प्रेरणा देती है. आप हमेशा से एक शानदार अभिनेत्री रही हैं. फिल्म 'हक' के जरिए दुनिया ने एक बार फिर आपकी कला की चमक देखी है." उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म में आपके अभिनय को देखकर बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है."

फिल्म 'हक' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो शाह बानो केस से प्रेरित है. इसमें यामी गौतम ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है, जबकि अभिनेता इमरान हाशमी ने उनके पति का किरदार निभाया है. ‘हक' की कहानी एक महिला के संघर्ष और उसके अधिकारों की लड़ाई पर आधारित है. यामी का किरदार बेहद संवेदनशील और मजबूत है, जो दर्शकों के दिलों को छू गया है. यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन के साथ ही समाज में महिलाओं के अधिकारों पर भी गहरा संदेश दे रही है.

फिल्म को 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी. हालांकि, अभी कुछ समय पहले इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया था, जिसके बाद इसे दर्शकों से काफी तारीफ मिल रही है. खासकर लोग यामी के अभिनय की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और इंडस्ट्री के कई सेलेब्स भी यामी के अभिनय की सराहना कर रहे हैं. इससे पहले आलिया भट्ट, करण जौहर और सामंथा रुथ प्रभु जैसे सेलेब्स सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तारीफ कर चुके हैं.


 

Haq, Haq Movie, Haq On Netflix, Yami Gautam, Emraan Hashmi
