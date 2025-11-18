विज्ञापन

दो साल से एक ही डाइट ले रहे इमरान हाशमी, पत्नी भी हो चुकी हैं बोर, दे चुकी हैं छोड़ कर जाने की चेतावनी!

नई दिल्ली:

अभिनेता इमरान हाशमी बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक हैं. हालांकि इस फिटनेस के लिए वो जो डाइट लेते हैं, वो काफी हैरान करने वाला है. उनकी डाइट रूटीन से उनकी पत्नी भी परेशान रहती हैं, इसका खुलासा खुद इमरान कर चुके हैं. एक हल्के-फुल्के पल में, उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने एक बार उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपना खान-पान नहीं बदला तो वह उन्हें छोड़ देंगी. लेकिन इमरान के लिए, चिकन कीमा और शकरकंद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा हैं, चाहे उनकी अंतिम चेतावनी कितनी भी गंभीर क्यों न हो.

खान-पान के बारे में बातचीत के दौरान अभिनेता कहते हैं कि उन्हें पता है कि यह खाना बेहद उबाऊ होता है, लेकिन ये ऐसे हैं जो पचाने में आसान होते हैं और उनके शरीर को स्वस्थ रखते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह क्विनोआ खाते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे बंद कर दिया और चिकन कीमा और शकरकंद खाना शुरू कर दिया.

दो साल से एक ही डाइट कर रहे फॉलो

उन्होंने कहा, "बस शकरकंद पर स्विच कर लो. तो मैं रोज़ाना दो बार भोजन करता हूं, और साल दर साल एक ही चीज़ खा रहा हूं. यह बहुत उबाऊ है, लेकिन मैं चिकन कीमा खाता हूं, क्योंकि यह पचाने में आसान होता है, और उबला हुआ होता है. फिर मैं सलाद और शकरकंद खाता हूं. मेरा कुक इसे पूरे एक हफ़्ते के लिए रखता है, और हम दिन भर में दो बार खाते हैं."

पत्नी हो चुकी उनकी डाइट से बोर

उनकी पत्नी परवीन शाहनी, जो उनकी बचपन की प्रेमिका रही हैं, उनके इस डाइट से काफी नाराज रहती हैं. वो ये सब नहीं खातीं जो वह खाते हैं और वह लगभग दो साल से इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जिससे वह परेशान रहती हैं. इमरान मज़ाक में कहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस डाइट के लिए जल्द ही कर सकती हैं.

एक्टर ने खाने के बारे में बात करते हुए कहा, "सलाद में एवोकाडो, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, लेट्यूस, रॉकेट लीव्स हैं. फिर मैं कीमा और शकरकंद लेता हूं. यह दोनों पहर का भोजन है, दोपहर का भोजन और रात का खाना."

