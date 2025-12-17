विज्ञापन

इमरान हाशमी अपनी नई वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं. मेकर्स ने बुधवार को इस सीरीज का आखिरकार टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है.

'तस्करी : द स्मगलर्स वेब' का टीजर रिलीज, इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकले इमरान हाशमी
'तस्करी : द स्मगलर्स वेब' का टीजर रिलीज
नई दिल्ली:

Taskaree: The Smuggler's Web: इमरान हाशमी अपनी नई वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं. मेकर्स ने बुधवार को इस सीरीज का आखिरकार टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है. सीरीज की कहानी, किरदार और सस्पेंस इस तरह से बुने गए हैं कि यह देखने में काफी रोमांचक लग रहा है. टीजर में साफ देखा जा सकता है कि यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक हाई-प्रेशर माहौल की झलक देती है, जहां कानून और अपराध आमने-सामने खड़े हैं.

टीजर के मुताबिक, फिल्म की कहानी एयरपोर्ट के कस्टम्स विभाग के इर्द-गिर्द घूमती है. यहां हर पैसेंजर, हर सूटकेस और हर दस्तावेज के पीछे रहस्य छुपे हो सकते हैं. इमरान हाशमी, सुपरिंटेंडेंट अर्जुन मीणा के किरदार में हैं, जो तेज-तर्रार अधिकारी हैं और अंतरराष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं. उनका किरदार गंभीर और जिम्मेदारी से भरा है.

टीजर की शुरुआत इमरान हाशमी के वॉयस ओवर से होती है, जिसमें वह कहते हैं, "2000 एकड़ में फैला मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है. सदियों से जहां-जहां ट्रैवलर और बिजनेस हुआ है, वहां तस्करी भी हुई है. तस्करी यानी स्मगलिंग... कुछ सालों से स्मगलर और हमारे बीच आंख-मिचौली का खेल चलता आ रहा है. कभी वो जीतते हैं, तो कभी हम."

सीरीज में इमरान हाशमी के अलावा शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज प्रमुख भूमिकाओं में हैं. शरद केलकर का किरदार कहानी में रहस्य और मोड़ लाता नजर आएगा, जबकि अन्य कलाकार अपने-अपने रोल में कहानी को मजबूती देने का काम करेंगे. इनके अलावा फ्रेडी दारूवाला, अनुजा साठे, जमील खान, वीरेंद्र सक्सेना और हेमंत खेर जैसे कलाकार भी सीरीज में हैं.

सीरीज का निर्देशन राघव जयरथ ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर नीरज पांडे हैं. नीरज पांडे पहले भी 'स्पेशल 26', 'ए वेडनसडे', और 'स्पेशल ऑप्स' जैसी कहानियों के लिए जाने जाते रहे हैं. 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

