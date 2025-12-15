विज्ञापन

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बीच धुरंधर 2 का आया बड़ा अपडेट! ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा बड़े साहब?

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के धुरंधर 2 में बड़े साहब का किरदार निभाए जाने की खबरें सामने आने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बीच धुरंधर 2 का आया बड़ा अपडेट! ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा बड़े साहब?
धुरंधर 2 में नजर आएंगे इमरान हाशमी?
नई दिल्ली:

आदित्य धर की धुरंधर ने भारत में 350 करोड़ पार की कमाई कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा केवल 10 दिनों में 500 करोड़ पार हो गया है. इसके चलते सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन की फिल्म की चर्चा हो रही है. इसके चलते बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. लेकिन इसी बीच धुरंधर 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि इमरान हाशमी की धुरंधर 2 में एंट्री हो गई है. हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. लेकिन इस खबर से फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो ब्लॉकबस्टर होगी. 

धुरंधर 2 में होगी इमरान हाशमी की एंट्री?

रवि चौधरी नाम के एक्स पेज पर धुरंधर 2 का अपडेट शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं. आगे लिखा गया, यह परफेक्ट कास्टिंग है, इमरान इंटेंस और ग्रे शेड किरदार में शाइन करते हैं. उनका डॉन स्टाइल किरदार फिल्मों में बताता है कि वह कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं वो भी बिना आवाज के. बड़े साहब के रोल में उनकी एंट्री धुरंधर 2 को ब्लॉकबस्टर बनाती है. 

लोगों को नहीं हो रहा विश्वास

इस पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन दिया है. वहीं एक यूजर ने लिखा, शूटिंग तो धुरंधर 2 की खत्म हो चुकी है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, भाई झूठ मत बोलो पार्ट 2 शूट हो चुका है और 19 मार्च को रिलीज होगी. तीसरे यूजर ने लिखा. वाह पहले अक्षय खन्ना और अब इमरान हाशमी. ग्रेट. उन्हें धुरंधर 2 में देखने में मजा आएगा. मेरे दो बेस्ट एक्टर को सालों बाद क्रेडिट मिलेगा. जेन जी से उन्हें प्यार मिलना लाजवाब है. 

गौरतलब है कि धुरंधर में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, सौम्या टंडन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन नजर आ रहे हैं. जबकि फिल्म रिलीज के साथ मेकर्स ने बता दिया है कि धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Emraan Hashmi, Dhurandhar 2, Dhurandhar, Emraan Hashmi In Dhurandhar 2
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com