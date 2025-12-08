धर्मेंद्र के निधन के बाद टूट चुकी हैं हेमा मालिनी, एक्टर के बर्थडे पर बोलीं- धीरे-धीरे खुद को समेट रही हूं

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज 8 दिसंबर को 90वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर दो पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखा है. 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन से पूरा देश सदमे में था और आज उनकी जन्मतिथि पर परिवार फिर से उन्हें याद कर रहा है. हेमा मालिनी के अलावा धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल और सनी देओल भी उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर चुके हैं.

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी लिखा पोस्ट

हेमा मालिनी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “धरम जी... मेरे प्यारे दिल के करीब. आपके जाने के दो हफ्ते से ज्यादा हो गए, मैं टूट चुकी हूं, धीरे-धीरे खुद को समेट रही हूं. मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ आत्मा के रूप में रहोगे.” उन्होंने आगे लिखा, “हमारे साथ बिताए खुशी भरे पल कभी मिटाए नहीं जा सकते. उन यादों को फिर से जीना मुझे सुकून देता है. मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि हमें इतने सुंदर साल साथ में मिले, हमारी दो प्यारी बेटियां मिलीं जो हमारे प्यार की निशानी हैं और वो सारी खुशियां जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी.”

Dharam ji



Happy birthday my dear heart❤️

More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने क्या कहा

धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हेमा मालिनी ने प्रार्थना करते हुए आखिरी में लिखा, “भगवान आपको वो शांति और खुशी दें जिसके आप हकदार हो. आपकी सादगी, नेकदिली और इंसानियत से प्यार करने की वजह से. हैप्पी बर्थडे मेरे प्यार.” इसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, “हमारे खुशहाल ‘साथ' वाले पल.” इससे पहले धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने एक पुराना वीडियो शेयर किया था तो बेटी ईशा देओल ने पिता के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं. दोनों ने दिल छू लेने वाले पोस्ट लिखकर पिता को याद किया. बता दें कि 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने घर में धर्मेंद्र का निधन हो गया था. इससे पहले सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 12 नवंबर को उन्हें छुट्टी मिली थी. जिसके बाद घर पर ही उनका इलाज हो रहा था.

