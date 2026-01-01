1 जनवरी को पैदा हुई ये एक्ट्रेस संयोग से बनीं हीरोइन, 90s में किया बॉलीवुड पर राज, कभी डांस के लिए होती थी आलोचना

खूबसूरती, मासूमियत और टैलेंट का परफेक्ट मिश्रण कहें तो बॉलीवुड की चहेती अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का नाम सबसे ऊपर आता है. 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में देने वाली सोनाली आज भी सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. लेकिन, कम ही लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्हें सेट पर एक्टिंग और डांस को लेकर खूब ताने सुनने पड़े थे. आलोचना का सामना करना पड़ा और कई बार खुद पर शक भी हुआ. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत से अपना मुकाम बनाया.

गोविंदा के साथ दी थी डेब्यू फिल्म

1 जनवरी 1975 को मुंबई में जन्मी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का 1 जनवरी को जन्मदिन है. अपनी खूबसूरती और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीतने वाली सोनाली के फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'आग' से हुई थी, जिसमें उनके साथ गोविंदा थे. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन सोनाली की एक्टिंग को सराहा गया. इसके बाद उन्होंने 'दिलजले', 'मेजर साब', 'सरफरोश' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी हिट फिल्में दीं. सोनाली आज भी फैंस की फेवरेट हैं.

संयोग से फिल्मों में आईं सोनाली बेंद्रे

90 के दशक की पॉपुलर हीरोइन सोनाली ने एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती करियर के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि एक्टिंग उनकी पहली पसंद नहीं थी, बल्कि यह सब संयोग से हुआ था. सोनाली ने बताया था, "मैंने कई बार कहा है कि यह पेशा मेरी पसंद नहीं था. जब मैंने शुरुआत की, तो मैं बिल्कुल अनुभवहीन थी. न फिल्में देखी थीं, न पत्रिकाएं पढ़ी थीं. मुझे सालों लग गए यह समझने में कि फिल्म एक विजुअल माध्यम है और लुक्स भी इसका हिस्सा है. मुझे कई बार तो अपराधबोध होता था कि सफलता खूबसूरती की वजह से मिल रही है, न कि टैलेंट की वजह से."

सेट पर होती थी आलोचना

वह प्रशिक्षित डांसर नहीं हैं, इसलिए डांस को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने बताया था, "मुझे डांस को लेकर बुरे सपने आते थे और सेट पर अक्सर आलोचना होती थी, लेकिन बाद में समझ आया कि डांस भी अभिव्यक्ति का माध्यम है. मैं बैकग्राउंड डांसर नहीं, अभिनेत्री हूं. जब यह स्वीकार कर लिया तो डांस सुधर गया."

90s की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थीं सोनाली बेंद्रे

सोनाली बेंद्रे को उनकी पहली फिल्म 'आग' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर न्यू फेस ऑफ द ईयर मिला था. देखते ही देखते वह 90 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सफल फिल्मों का हिस्सा बनीं. उनकी फिल्मों में 'दिलजले', 'मेजर साब', 'डुप्लीकेट', 'जख्म', 'सरफरोश', 'हम साथ-साथ हैं', 'हमारा दिल आपके पास है' शामिल हैं. 'सरफरोश' में आमिर खान के साथ उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया. 'हमारा दिल आपके पास है' के लिए उन्हें स्क्रीन अवॉर्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला. सोनाली बॉलीवुड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह तेलुगू, तमिल और मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. सोनाली टीवी शो में बतौर जज शामिल हो चुकी हैं. वह 'इंडियन आइडल', 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे शो में जज के तौर पर काम कर चुकी हैं.

सोनाली बेंद्रे ने कैंसर से जीती जंग

सोनाली की जिंदगी में काला अध्याय कैंसर के रूप में सामने आया, जब उन्हें कैंसर का पता चला. हालांकि, यहां भी उन्होंने हार नहीं मानी और गंभीर रोग से जंग जीतने में सफल रहीं. साल 2018 में कैंसर से जंग जीतकर उन्होंने वापसी की. हाल में वेब सीरीज 'द ब्रोकन न्यूज' में वह नजर आईं, जिसके लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड नॉमिनेशन भी मिला.