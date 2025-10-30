विज्ञापन

Box Office:'थामा' की झोली में 100 करोड़, लेकिन मुनाफे की रेस में बाजी मार गई ‘एक दीवाने की दिवानियत’

दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों पर 1 नहीं बल्कि 2 शानदार फिल्में थामा और एक दीवाने की दिवानियत सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं.

थामा’ की झोली में 100 करोड़
नई दिल्ली:

दिवाली का मौका हमेशा से फिल्मों के लिए खास रहा है, जब दर्शक फैमिली के साथ थिएटर का रुख करते हैं. इस साल भी दो बड़ी फिल्में आमने-सामने रहीं, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ‘थामा' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की ‘एक दीवाने की दिवानियत'. दोनों फिल्मों का जॉनर बिल्कुल अलग है. थामा जहां एक हॉरर-सस्पेंस फिल्म है, वहीं एक दीवाने की दिवानियत एक रोमांटिक लव स्टोरी है. बावजूद इसके, दोनों ही फिल्मों को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है.

‘थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार पकड़ बनाई. फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग ली और अब तक 9 दिन पूरे होने पर कुल 104.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वीकेंड पर फिल्म की रफ्तार तेज रही, हालांकि वीकडे में कमाई थोड़ी घटी है. नौवें दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह थामा 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, जो आयुष्मान के करियर के लिए एक और बड़ी हिट साबित हो सकती है.

‘एक दीवाने की दिवानियत' ने बजट निकाल किया मुनाफा शुरू

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दिवानियत भले ही कम बजट की फिल्म रही हो, लेकिन इसने शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने 9 दिनों में 52.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और अब 50 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. नौवें दिन फिल्म ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. खास बात ये है कि यह फिल्म अपना बजट निकालकर अब मुनाफे में पहुंच चुकी है, यानी हर शो अब सीधा प्रॉफिट दिला रहा है.

कौन आगे, कौन ज्यादा फायदे में?

कलेक्शन के लिहाज से थामा ने एक दीवाने की दिवानियत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो हालात उलट हैं. थामा अभी अपने बजट की भरपाई कर रही है, जबकि एक दीवाने की दिवानियत पहले ही प्रॉफिट ज़ोन में पहुंच चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या थामा अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगी या फिर एक दीवाने की दिवानियत अपनी स्थिर कमाई से लंबी दौड़ में बाजी मार जाएगी.

