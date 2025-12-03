‘दुल्हनिया नाच नचाए’ का धांसू ट्रेलर रिलीज, दो बहुओं की जुगलबंदी, एक सीता तो दूसरी हंटरवाली

Duulhaniya Naach Nachaye Trailer: भोजपुरी सिनेमा की पारिवारिक फिल्म ‘दुल्हनिया नाच नचाए' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में जहां स्मृति सिन्हा और शुभी शर्मा की जोड़ी ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है, वहीं अंशुमान सिंह अपने आकर्षक और संजीदा किरदार से पूरी फिल्म को मजबूत आधार देते नजर आ रहे हैं. यह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक मूल्य, सामाजिक रिश्तों, प्रेम और परंपराओं पर आधारित है, जो आज के दौर में दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती दिख रही है.

‘दुल्हनिया नाच नचाए' के ट्रेलर में गांव की पृष्ठभूमि, पारिवारिक रिश्तों की मिठास, संघर्ष, प्रेम और सामाजिक ताने-बाने को खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है. फिल्म में शुभी शर्मा एक सीधी सादी, और भावनात्मक किरदार वाली युवती की भूमिका में नजर आ रही हैं, जबकि स्मृति सिन्हा अपने सशक्त और एक्शन से भरे किरदार से दर्शकों को गहराई से जोड़ती हैं. अंशुमान सिंह का किरदार एक जिम्मेदार, संवेदनशील और परिवार के लिए संघर्ष करने वाले युवक का है, जो हर वर्ग के दर्शकों को खुद से जोड़ने में सफल होता दिख रहा है.

‘दुल्हनिया नाच नचाए' का निर्माण रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है और इसका संगीत इंटर 10 रंगीला पर रिलीज हुआ है. निर्माता डॉ. संदीप उज्ज्वल और सुशांत उज्ज्वल हैं. फिल्म के लेखक, निर्देशक और संगीतकार रजनीश मिश्रा रजनीश मिश्र हैं. गीतों को मनोज भावुक और संतोष उत्पाती ने लिखा है. ‘दुल्हनिया नाच नचाए' को लेकर कहा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा में एक बार फिर से शुद्ध पारिवारिक फिल्म का दौर लौटने वाला है.

