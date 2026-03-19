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Dhurandhar 2 Spoiler: आदित्य धर ने इस एक्टर को चुपचाप बना डाला 'बड़े साहब', दानिश इकबाल को नहीं दी कोई जानकारी

धुरंधर 2 में शानदार एक्शन के साथ-साथ कई हैरान कर देने वाले सरप्राइज भी हैं, जो फिल्म को खास बना देते हैं. उनमें से एक किरदार दाऊद इब्राहिम का भी है. फिल्म में दाऊद इब्राहिम का बूढ़ा रोल दिखाया है, जिसे 'बड़े साहब' का नाम दिया गया है.

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Dhurandhar 2 Spoiler: आदित्य धर ने इस एक्टर को चुपचाप बना डाला 'बड़े साहब', दानिश इकबाल को नहीं दी कोई जानकारी
Dhurandhar 2 Spoiler: आदित्य धर ने इस एक्टर को चुपचाप बना डाला 'बड़े साहब'

रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज रिलीज होते ही सिनेमाघरों में छा गई है. फिल्म को पहले ही दिन दर्शकों का भरपूर प्यार मिला रहा है.धुरंधर 2 में शानदार एक्शन के साथ-साथ कई हैरान कर देने वाले सरप्राइज भी हैं, जो फिल्म को खास बना देते हैं. उनमें से एक किरदार दाऊद इब्राहिम का भी है. फिल्म में दाऊद इब्राहिम का बूढ़ा रोल दिखाया है, जिसे 'बड़े साहब' का नाम दिया गया है. इस रोल को थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर दानिश इकबाल किया है.

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दानिश इकबाल से भी रखा छुपाकर

धुरंधर 2 की शानदार सफलता के बाद दानिश इकबाल ने बताया है कि उन्हें कुछ महीने पहले तक यह पता नहीं था कि वे फिल्म में 'बड़े साहब' का किरदार निभा रहे हैं. दानिश इकबाल ने हाल ही में जूम को इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने कहा, 'आदित्य धर ने मेरे रोल को काफी सीक्रेट रखा हुआ था. बड़े साहब की बात कभी नहीं हुई थी. कुछ महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं बड़े साहब हूं. मुझे शक था. आदित्य इतने सीक्रेटिव थे कि सब कुछ अपने पास रखते थे.' दानिश इकबाल सिर्फ यह जानते थे कि वह दाऊद इब्राहिम का रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं पता था कि 'बड़े साहब' वही हैं. 

दाऊद इब्राहिम के रोल के लिए करनी पड़ी मेहनत

दानिश इकबाल ने खुलासा किया कि धुरंधर 2 की शूटिंग के दौरान सब उन्हें दाऊद भाई या साहब कहकर बुलाया करते थे, लेकिन किरदार की पूरी डिटेल नहीं बताई गई. दानिश इकबाल ने कहा कि यह उनका सिनेमा में ऐसा बड़ा और इंटेंस रोल है, जिसके लिए उन्होंने काफी तैयारी की. उन्होंने कहा, "मैंने उम्रदराज किरदारों की शानदार परफॉर्मेंस देखी हैं और सोचा कि इसे स्क्रीन पर कैसे जिंदा करूं. थिएटर में तो बहुत काम किया, लेकिन फिल्म में यह स्केल पहली बार है." फिल्म 'धुरंधर' की सुपरहिट सीक्वल है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसमें आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे कलाकार भी हैं. कहानी में 'बड़े साहब' (दाऊद इब्राहिम) को कराची के 'व्हाइट हाउस' में दिखाया गया है, जहां वे बीमार और बिस्तर पर हैं, लेकिन पाकिस्तान की ISI पर अभी भी उनका दबदबा है. 

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