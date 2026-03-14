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War 2 के लिए कियारा आडवाणी ने फॉलो की थी ये क्लीन डाइट, 8 घंटे की नींद और खाने का सही समय, न्यूट्रिशनिस्ट का खुलासा 

हाल ही में एक बातचीत के दौरान कियारा आडवानी की न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि दिलचस्प था कि लोग ऋतिक रोशन वाली फिल्म में भी कियारा की फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे.

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War 2 के लिए कियारा आडवाणी ने फॉलो की थी ये क्लीन डाइट, 8 घंटे की नींद और खाने का सही समय, न्यूट्रिशनिस्ट का खुलासा 
War 2 के लिए कियारा आडवाणी ने फॉलो की थी ये क्लीन डाइट
नई दिल्ली:

पिछले साल जब वॉर 2 रिलीज हुई थी, तब कियारा आडवाणी की शानदार फिजीक फिल्म की सबसे चर्चित बातों में से एक बन गई थी. फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी की स्क्रीन प्रेजेंस और फिजीक से कोई नजर नहीं हटा पाता था. हाल ही में एक बातचीत के दौरान उनकी न्यूट्रिशनिस्ट निकोल लिन्हारेस से  इस बारे में पूछा गया. यह देखना दिलचस्प था कि लोग ऋतिक रोशन वाली फिल्म में भी कियारा की फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने यह भी पूछा कि मेल एक्टर और फीमेल एक्टर के लिए न्यूट्रिशन और फिटनेस प्लान करना कितना अलग होता है.

सवाल का जवाब देते हुए, निकोल ने बताया कि यह अंतर मुख्य रूप से बायोलॉजी और हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है, जिससे फीमेल एक्टर्स को तैयार करना ज़्यादा सावधानी वाला प्रोसेस बन जाता है. उन्होंने कहा, “मुख्य अंतर हॉर्मोन का है. पुरुषों के लिए अपनी जगह पर पहुंचना बहुत आसान होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मुख्य हॉर्मोन होता है. वे आसानी से फैट कम कर सकते हैं और तेज़ी से मसल्स बना सकते हैं. इसलिए एब्स बनाना उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. महिलाओं के लिए आपको अग्रेसिव होने के बजाय ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ता है क्योंकि आप कोर्टिसोल, थायरॉइड, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से निपट रही होती हैं और आपको यह पक्का करना होता है कि यह सब बैलेंस्ड हो. क्रैश डाइट या सख़्त टाइमलाइन इसमें रुकावट डाल सकती हैं. 

इसीलिए महिला क्लाइंट्स के साथ हम बहुत पहले शुरू करते हैं. एक पुरुष एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दो महीने में हो सकता है, लेकिन एक महिला के शरीर में लगभग चार महीने लगते हैं अगर आप इसे हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं. कियारा के साथ हमने ठीक यही किया. उसने मुझे बहुत साफ़-साफ़ बताया कि वह कुछ भी अनसस्टेनेबल या क्रैश नहीं करना चाहती. फ़ोकस कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन पर था—कैलोरी प्लान करना, खाने का समय, और यह पक्का करना कि लुक पाने के साथ-साथ लंबे शूट रखने के लिए उसके पास काफ़ी एनर्जी हो.”

निकोल ने कहा कि यह तरीका कंसिस्टेंसी और टीमवर्क पर आधारित था, जिससे यह पक्का हो सके कि कियारा शूटिंग शेड्यूल को बनाए के दौरान अपनी फिटनेस और ज़रूरी स्टैमिना दोनों बनाए रख सकें. War 2 के बारे में चर्चा के बाद, कियारा अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट, Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups के लिए तैयार होने के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसने पहले ही फैंस के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी है.
 

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