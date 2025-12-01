Drishyam 3: 12 साल पहले साढ़े तीन करोड़ के बजट से शुरू हुआ इस क्राइम थ्रिलर का सफर, तीसरे पार्ट ने रिलीज से पहले कमाए 350 करोड़

दृश्यम एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही सिने प्रेमियों के चेहरे पर रोमांच की लहर दौड़ जाती है. फिर मिस्ट्री और सस्पेंस की दुनिया में दृश्यम हमेशा से एक ब्रांड रहा है और अब इसका तीसरा पार्ट रिलीज से पहले ही इतिहास रच रहा है. इस फिल्म ने एक ऐसी डील साइन कर ली है जो सिने इतिहास की बड़ी-बड़ी डील्स में शामिल हैं. लेकिन फिल्म ने ये कारनामा रिलीज से पहले ही कर दिखाया है. ट्विटर पर ये खबर आने के बाद से ही दृश्यम फैन्स कैफी एक्साइटेड हैं. मोहनलाल और डायरेक्टर जीतू जोसेफ की इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी से अब फैन्स की उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं. और, ये डील उसी का सबूत है. आइए जानते हैं, ऐसा हुआ क्या है...

साढ़े तीन करोड़ के बजट से मेगा फ्रेंचाइजी तक

दृश्यम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा की पहचान बन चुकी है. 2013 में रिलीज पहली फिल्म ने तीन करोड़ के बजट में सौ करोड़ से ज्यादा कमाए और कई भाषाओं में रीमेक भी बने. हिंदी वर्जन तो कुल मिलाकर लगभग 1,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 2021 में आई दृश्यम 2 भी कोविड के बीच 350 करोड़ रु. की कमाई के साथ सुपरहिट साबित हुई. अब जब दृश्यम 3 की शूटिंग तेजी से चल रही है. फिल्म मेकर एंटनी पेरुम्बवूर और जीतू जोसेफ इसे अपने करियर की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट मूवी बता रहे हैं.

Drishyam 3 has secured a record-breaking ₹350 crore pre release deal with Panorama Studios, the highest ever for Mollywood, and likely to stay unbeaten for a long time❗



© ManoramaOnlinehttps://t.co/8bpCDCvUbu — Mohammed Ihsan (@ihsan21792) December 1, 2025



अब की बार 350 पार?

मोहम्मद एहसान नाम के ट्विटर हैंडल ने मनोरमा ऑनलाइन की खबर शेयर की है. जिसके मुताबिक दृश्‍यम 3 ने पनोरमा स्टूडियोज के साथ करीब 350 करोड़ रु की प्री रिलीज डील साइन कर दी है. इस मेगा डील का मतलब है कि रिलीज से पहले ही फिल्म लगभग हिट मानी जा रही है. अगर 'दृश्यम 3' भी पिछले पार्ट्स की तरह 350 करोड़ रुपये थिएट्रिकल कलेक्शन छू लेती है. तो मेकर्स को सौ करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होगा. सोशल मीडिया पर फैन्स इस फिल्म को रियल बॉस बता कर इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करने लगे हैं. कहानी क्या ट्विस्ट लेकर आएगी. कोई नहीं जानता. लेकिन इतना तय है कि जॉर्जकुट्टी का खेल अब और भी बड़ा और ज्यादा थ्रिलिंग होगा.

दृश्यम फ्रेंचाइजी क्यों खास है?

‘दृश्यम' ने आम आदमी की चालाकी, परिवार बचाने की जद्दोजहद और इमोशनल थ्रिलर जॉनर को नई पहचान दी. दृश्यम (2013) और दृश्यम 2 (2021) दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिंहली और चीनी में रीमेक बने. जीतू जोसेफ की दृश्यम 3 में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्टर अनिल और अश्विन कुमार अपनी भूमिकाओं में वापस लौट रहे हैं. रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है.