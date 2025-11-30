विज्ञापन

Drishyam 3 को लेकर आई बड़ी अपडेट, अजय देवगन के लिए टली मुसीबत नहीं तो हो लग सकता था करोड़ों का फटका

दृश्यम-3 को लेकर ये अपडेट एक फैन से चैट के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आई. एक फैन ने मोहनलाल से सवाल किया तो ये बात सामने आई.

Read Time: 3 mins
Share
Drishyam 3 को लेकर आई बड़ी अपडेट, अजय देवगन के लिए टली मुसीबत नहीं तो हो लग सकता था करोड़ों का फटका
दृश्यम-3 की रिलीज डेट पर बड़ी अपडेट
Social Media
नई दिल्ली:

डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने Drishyam 3 की रिलीज स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे अंदाजों पर रोक लगा दी है. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि मलयालम, हिंदी और तेलुगु वर्जन एक ही दिन आएंगे, खासकर जीतू और एक फैन के बीच हुई चैट का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद. उस बातचीत में एक यूजर ने पूछा कि क्या पैनोरमा स्टूडियोज के थिएट्रिकल राइट्स लेने का मतलब एक साथ रिलीज करना है. खबर है कि जीतू ने जवाब दिया, “नहीं… हम पहले रिलीज करेंगे, 2 महीने बाद ही वे रिलीज कर सकते हैं.”

हालांकि स्क्रीनशॉट कितना असली है, यह अभी ऑफिशियली वेरिफाई होना बाकी है, लेकिन डायरेक्टर के लेटेस्ट कमेंट्स उसी टाइमलाइन को दिखाते हैं. जीतू ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया कि हिंदी और तेलुगु रीमेक के मेकर्स ने उनसे सच में पूछा था कि क्या सभी वर्शन एक साथ रिलीज हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि बातचीत हुई, लेकिन आखिर में फैसला साफ था: मलयालम ओरिजिनल पहले आएगा.

जीतू ने कहा, “हिंदी और तेलुगु वर्जन के मेकर्स ने पूछा है कि क्या हम फिल्म को एक साथ रिलीज कर सकते हैं.” लेकिन अलग-अलग भाषाओं के शेड्यूल, प्रोडक्शन पाइपलाइन और कहानी की जरूरतों के अलग-अलग होने की वजह से, टीम ने तय किया कि मलयालम वर्शन के थिएटर में आने के लगभग दो महीने बाद रीमेक बनाए जाएंगे.

यह साफ करना फ्रैंचाइजी के पहले के पैटर्न से भी मेल खाता है. अजय देवगन की हिंदी फिल्म और वेंकटेश स्टारर तेलुगु वर्शन, आम तौर पर मलयालम ओरिजिनल फिल्मों के बहुत बाद रिलीज हुए हैं, जिससे रीमेक को अपनी रफ्तार बनाने का मौका मिला.

इस बीच, मोहनलाल एक और बड़े प्रोजेक्ट के साथ दृश्यम 3 को मैनेज कर रहे हैं. सुपरस्टार हाल ही में अपनी बेटी विस्मया मोहनलाल की पहली फिल्म थुडक्कम के सेट पर दिखे. हालांकि ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह एक कैमियो रोल में नजर आएंगे. फैन पेज पर शेयर किए गए वीडियो में वह कुट्टिकनम शूटिंग लोकेशन पर जाते हुए दिख रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह थुडक्कम के लिए सुबह की शूटिंग और दृश्यम 3 के लिए रात के शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं, दोनों इडुक्की जिले में हो रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Drishyam 3 Release, Drishyam 3, Drishyam, Jeethu Joseph Clarifies Timeline, Jeethu Joseph, Ajay Devgn, Mohanlal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com