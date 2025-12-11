धुरंधर के साथ खत्म नहीं होगा अक्षय खन्ना फीवर, 2026 में इन 4 बड़ी फिल्मों से तोड़ेंगे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

जब से धुरंधर सिनेमाघरों में आई है अक्षय खन्ना दर्शकों के बीच एक नई सेंसेशन और ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं. रहमान डकैत के रोल में उनके किरदार को काफी अटेंशन, प्यार और पहचान मिल रही है, सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म में उनकी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के दीवाने हो रहे हैं. जबकि एक्टर को आखिरकार उनको जनता का प्यार दोबारा मिल रहा है. अच्छी बात ये है कि धुरंधर के बाद भी अक्षय खन्ना की कुछ फिल्में आने वाली हैं जिनमें वह अलग अलग लुक और किरदार निभाते नजर आएंगे.

1. धुरंधर 2

स्पॉइलर अलर्ट! धुरंधर के क्लाइमेक्स में अक्षय खन्ना के किरदार खत्म हो जाता है. हालांकि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि एक्टर धुरंधर 2 में फ्लैशबैक सीन में नजर आ सकते हैं. सीक्वल की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और यह ईद 2026, यानी 19 मार्च, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन के साथ, आदित्य धर की यह फिल्म बड़े पर्दे पर यश की टॉक्सिक से टकराएगी.

2. महाकाली

अक्षय खन्ना हनुमैन फेम प्रशांत वर्मा की आने वाली सुपरहीरो फिल्म महाकाली में दैत्यगुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाने वाले हैं. पूजा कोल्लुरु के डायरेक्शन में बनी और RKD स्टूडियोज के बैनर तले आ रही महाकाली अक्षय खन्ना की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म होगी. उनका फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्टर पूरी तरह से किरदार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. यह PVCU फिल्म हिंदी सहित कई भाषाओं में, शायद 2026 में रिलीज होगी. अभी तक कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.

3. इक्का

अक्षय खन्ना सनी देओल के लीड रोल वाली एक फिल्म में भी काम कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है और फिल्म का नाम इक्का बताया जा रहा है. यह अभी प्रोडक्शन में है. महाराज फेम सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं. खन्ना फिल्म में देओल के अपोजिट मेन विलेन का किरदार निभा सकते हैं. इसमें दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

4. दृश्यम 3

अजय देवगन की दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को बहुत पसंद किया गया था. वह तीसरे पार्ट में भी दृश्यम 2 से अपने किरदार IG तरुण अहलावत, को निभाते नजर आएंगे. दृश्यम 3 गांधी जयंती 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है.

