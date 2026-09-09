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Drishyam 3 Trailer: अजय देवगन की आखिरी बाजी, क्या इस बार टूटेगा विजय सालगांवकर का झूठ?

drishyam 3 the conclusion trailer: अजय देवगन की दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. विजय सालगांवकर की आखिरी कहानी में परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. जानिए फिल्म की कहानी, नई चुनौती और रिलीज डेट.

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Drishyam 3 Trailer: अजय देवगन की आखिरी बाजी, क्या इस बार टूटेगा विजय सालगांवकर का झूठ?
drishyam 3 the conclusion trailer: दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर बनकर लौट रहे हैं. उनकी फिल्म Drishyam 3: The Conclusion का ट्रेलर सामने आ गया है. यह फिल्म विजय की कहानी का आखिरी अध्याय होगी. साल 2015 में शुरू हुई यह कहानी 2022 में आई दृश्यम 2 के बाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. ट्रेलर में पुलिस का दबाव बढ़ता दिख रहा है और परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इस बार विजय के सामने एक नया पुलिस अधिकारी भी है. अब सवाल यह है कि क्या विजय अपने परिवार को बचा पाएगा या उसका बनाया पूरा प्लान टूट जाएगा.

विजय के सामने नई मुसीबत, परिवार पर बढ़ा खतरा

ट्रेलर की शुरुआत तब्बू की आवाज से होती है. वह सवाल करती हैं कि इस बार विजय क्या करेगा. जवाब साफ नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि विजय की अगली चाल का अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा. इस बार पुलिस के पास पहले से ज्यादा मजबूत सबूत हैं. वहीं, जयदीप अहलावत नए क्राइम ब्रांच अधिकारी एसपी राजवीर सिंह तोमर के किरदार में नजर आ रहे हैं. वह विजय और उसके परिवार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं.

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कहानी में अब सिर्फ पुराने केस का सच सामने लाना ही मुद्दा नहीं है. बदला, न्याय और परिवार की सुरक्षा भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं. ट्रेलर के आखिर में विजय का एक डायलॉग साफ करता है कि परिवार पर खतरा आने के बाद वह किसी भी हद तक जा सकता है.

इस बार कहानी होगी बिल्कुल नई

दृश्यम 3 की सबसे खास बात यह है कि हिंदी फिल्म की कहानी मलयालम फ्रेंचाइजी से अलग होगी. पहली दो हिंदी फिल्मों को मलयालम फिल्मों से बनाया गया था, लेकिन तीसरी फिल्म उसी कहानी को दोहराने के बजाय विजय की अपनी नई कहानी लेकर आएगी. निर्देशक अभिषेक पाठक ने पहले बताया था कि कहानी तैयार करने में टीम को करीब एक साल लगा. इसके बाद स्क्रीनप्ले तैयार करने में भी लगभग एक साल का समय लगा. 

फिल्म की कहानी दृश्यम 2 के अंत से आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे का सफर पूरी तरह नया होगा. इसका मतलब है कि अजय देवगन का विजय सालगांवकर और मोहनलाल का जॉर्जकुट्टी अब अपनी-अपनी अलग राह पर चलेंगे. मलयालम फ्रेंचाइजी की कहानी जीतू जोसेफ आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हिंदी फिल्म में विजय की आखिरी कहानी अलग तरीके से दिखाई जाएगी.

2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म

दृश्यम 3 में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर भी नजर आएंगे. तब्बू एक बार फिर आईजी मीरा देशमुख के किरदार में लौटेंगी. वहीं, जयदीप अहलावत नए पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले अभिषेक पाठक ने आमिल कीयान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म का निर्माण पैनोरमा स्टूडियोज ने किया है.

दृश्यम 3, 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना होगा कि विजय सालगांवकर इस आखिरी लड़ाई में अपने परिवार को बचा पाता है या नहीं. क्या उसका बनाया हुआ पूरा प्लान इस बार पुलिस के सामने टिक पाएगा? इसका जवाब फिल्म में मिलेगा.

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