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Alliance 2 OTT Release: जल्द आ रहा एलायंस का दूसरा सीजन, नए कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा पेचीदा होगा गेम

अलायंस का पहला सीजन ओटीटी पर काफी हिट रहा. दर्शकों के प्यार का नतीजा ये है कि मेकर्स अब इस शो के दूसरे सीजन की प्लानिंग कर बैठे हैं और जल्द वापसी करने को तैयार हैं.

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Alliance 2 OTT Release: जल्द आ रहा एलायंस का दूसरा सीजन, नए कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा पेचीदा होगा गेम
OTT पर आ रहा है अलायंस का दूसरा सीजन
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नई दिल्ली:

भारत का लोकप्रिय रियलिटी शो ‘एलायंस' जल्द ही वापस आ रहा है. प्राइम वीडियो ने आज अनाउंसमेंट की कि ‘एलायंस' सीजन 2 का प्रीमियर 14 जनवरी 2027 को होगा और यह सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा. यह कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो, जिसने पूरे देश के दर्शकों को अपनी रणनीतियों और खेल से जोड़े रखा था, अब उम्मीद से पहले वापस आ रहा है. इस शो को देखकर दर्शक डिनर टेबल पर इसकी रणनीतियों पर चर्चा करते थे और ‘एलायंस' के हर कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे. क्योंकि जब तेज दिमाग वाले लोग एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है.

‘एलायंस' भारत में बनाया गया लोकप्रिय डच रियलिटी फॉर्मेट है, जिसे जॉन डी मोल ने बनाया है और बनिजय एशिया ने इसका निर्माण किया है. सीजन 1 में कुणाल खेमू ने शो को होस्ट किया था. इसमें 16 सेलिब्रिटी ‘एलायज' को एक रहस्यमयी एच.क्यू. के अंदर रखा गया था, जिसे ‘द सिस्टम' चलाता था. यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपने गठबंधन बनाने पड़े और यह साबित करना पड़ा कि इस खेल में सबसे तेज और समझदार दिमाग ही जीतता है.

‘एलायंस' प्राइम वीडियो की दुनिया की पहली डेली रियलिटी सीरीज थी, जिसके नए एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किए जाते थे. सीजन 1 में माइंड गेम्स, बदलते गठबंधन, सीक्रेट मिशन और रोमांचक गेमप्ले देखने को मिला, जिसने पहले ही दिन से दर्शकों को शो से जोड़े रखा. अब सीजन 2 में मुकाबला और भी मुश्किल होने वाला है.

प्राइम वीडियो इंडिया के ओरिजिनल्स के डायरेक्टर और हेड निखिल माधोक ने कहा, ‘एलायंस' सीजन 1 को दर्शकों से मिले रिस्पॉन्स ने हमारी इस सोच को सही साबित किया कि भारतीय दर्शक रियलिटी एंटरटेनमेंट का एक ज्यादा समझदार और रणनीतिक रूप देखने के लिए तैयार हैं. शो ने सिर्फ दर्शक नहीं बनाए, बल्कि ऐसे दर्शकों की कम्युनिटी बनाई जो खेल के हर कदम, हर गठबंधन और हर बदलाव से जुड़े हुए थे.

सीजन 1 को मिले प्यार ने हमें प्रेरित किया कि हम दर्शकों को पूरे एक साल तक इंतजार न करवाएं. इसलिए हम सीजन 2 को जल्द लेकर आ रहे हैं. इस बार दांव और बड़े होंगे, गेमप्ले और ज्यादा रणनीतिक होगा, ड्रामा ज्यादा होगा और ‘सिस्टम' में भी बदलाव होंगे, जो ‘एलायज' को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती देंगे. बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया के फाउंडर और ग्रुप सीईओ दीपक धर ने कहा: “‘एलायंस' एक ऐसा फॉर्मेट है जो एक बहुत आसान सवाल पूछता है. जब खेल के नियम लगातार बदलते रहें, तो कौन अपना ध्यान खेल पर बनाए रख सकता है?

रणनीति और इंसानी व्यवहार के बीच का यही तनाव सीजन 1 को इतना दिलचस्प बनाता था. सीजन 2 में हमने इसी मूल विचार को आगे बढ़ाते हुए ‘एलायज' को नए तरीकों से चुनौती देने की कोशिश की है. इस बार सिर्फ चुनौतियां ही नहीं, बल्कि उनके फैसले और उनके बनाए रिश्ते भी खेल का हिस्सा होंगे. हम प्राइम वीडियो के साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं और इस खेल को एक नए स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे.”

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बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया की ग्रुप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मृणालिनी जैन ने कहा, ‘एलायंस' की अपनी एक अलग ऊर्जा है. जब दर्शक किसी शो को इतनी जल्दी पसंद करने लगते हैं, तो उसे वापस लाने की चुनौती यह होती है कि उसकी ताजगी को बनाए रखते हुए दर्शकों को कुछ नया और चौंकाने वाला भी दिया जाए. सीजन 2 में हमें यही करने का मौका मिला. हमने शो के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गेम में कई नए बदलाव किए हैं.

उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि कुणाल खेमू भी वापस लौट रहे हैं. सीजन 1 में उन्होंने एचक्यू में अपनी अलग शख्सियत और मजाकिया अंदाज से शो को खास बनाया था. अब हम उन्हें दर्शकों को एक और ज्यादा अप्रत्याशित और रोमांचक खेल से रूबरू कराते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं. सीजन 2 में सीजन 1 से भी ज्यादा रोमांच और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. इस बार जो होने वाला है, उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा. उम्मीद से परे चीजों के लिए तैयार रहिए और उसके बाद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजों के लिए.
 

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