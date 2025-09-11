'दृश्यम 3' की रिलीज डेट फाइनल, डायरेक्टर बोले- बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, दर्शकों का दिल जीतना है

दृश्यम (Drishyam) इंडियन सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जिसने दर्शकों को सीट से बांधकर रखने की ताकत दिखाई. थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही किसी और फिल्म में देखने को मिला हो. मलयालम भाषा में बनी इस फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) ने जॉर्ज कुट्टी का किरदार निभाया था, जो एक आम इंसान होते हुए भी अपने परिवार के लिए असाधारण कदम उठाता है. यही किरदार जब हिंदी रीमेक में अजय देवगन (Ajay Devgn) ने निभाया तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर दिया. पहले और दूसरे दोनों पार्ट्स ने जबरदस्त सफलता हासिल की, और अब फैंस का रोमांच तीसरे पार्ट को लेकर चरम पर है.

दृश्यम 3 को लेकर क्या बोले डायरेक्टर

हाल ही में सोशल मीडिया पर दृश्यम 3 (Drishyam 3) के राइटर और डायरेक्टर जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चिंता नहीं है, मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन अनुभव हो.' उन्होंने ये भी बताया कि दृश्यम 3 की कहानी पहले दो पार्ट्स से बिल्कुल अलग होगी. फिल्म में 'दृश्यम 2' के चार साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें जॉर्ज कुट्टी की जिंदगी के नए पहलू सामने आएंगे. एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1.84 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फैंस इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे फिल्म का इंतजार अब और नहीं कर सकते.

कब होगी रिलीज?

दृश्यम 3 (Drishyam 3 Release Date) की शूटिंग अक्टूबर 2025 से मलयालम और हिंदी दोनों भाषाओं में शुरू होगी. रिलीज डेट भी 2 अक्टूबर 2026 तय है. मलयालम वर्जन में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी के रोल में दिखेंगे. वहीं हिंदी रीमेक में अजय देवगन, श्रिया सरन, तब्बू, अक्षय खन्ना और इशिता दत्ता जैसे कलाकार एक बार फिर नजर आ सकते हैं.