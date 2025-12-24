विज्ञापन

रणवीर और अक्षय के सिर चढ़ी धुरंधर की कामयाबी, एक ने छोड़ी डॉन 3, दूसरे ने दृश्यम 3

धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी के बाद रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अगले प्रोजेक्ट के लिए स्वर बदले-बदले सुनाई दे रहे हैं.

Read Time: 3 mins
रणवीर और अक्षय के सिर चढ़ी धुरंधर की कामयाबी, एक ने छोड़ी डॉन 3, दूसरे ने दृश्यम 3
रणवीर और अक्षय खन्ना ने छोड़ दी ये बड़ी फिल्में
नई दिल्ली:

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर वो काम कर दिया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. धुरंधर अब हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में ऊपर चढ़ रही है. कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसका एक-एक किरदार और उसे निभाने वाले एक्टर्स खुशी के सातवें आसमान पर हैं. धुरंधर से सबसे ज्यादा फायदा अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को मिला है. फिल्म में रणवीर ने भारतीय स्पाई हम्जा अली और अक्षय ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया है. फिल्म की सक्सेस से दोनों ही स्टार देशभर में चर्चित हो रहे हैं. अब दोनों धुरंधरों को लेकर एक धमाकेदार खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने अपनी फिल्म फीस बढ़ा दी है और रणवीर ने डॉन 3 छोड़ दी है.

रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी डॉन 3?
फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को मौका मिला है. जब डॉन 3 से रणवीर सिंह का टीजर सामने आया था तो शाहरुख के फैंस आग बबूला हो गए थे और एक्टर को ट्रोल करने लगे थे. इसके बाद से फिल्म ठंडे बस्ते में पड़ी है. डॉन 3 की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं. अब जब धुरंधर हिट हुई तो डॉन 3 चर्चा में आ गई, लेकिन रणवीर सिंह तो एटली, लोकेश कनगराज और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों की फिल्मों की कहानी सुनने में बिजी हैं. कहा जा रहा है कि धुरंधर की कामयाबी के बाद रणवीर इतने बिजी हैं कि डॉन 3 के लिए उनके पास टाइम नहीं हैं. ऐसे में यह बात मान ली गई है कि रणवीर का डॉन 3 को करने का मन नहीं है और वो इस फिल्म को छोड़ चुके हैं.
 

दृश्यम 3 से दूर हुए अक्षय खन्ना?
दूसरी तरफ रहमान डकैत के रोल से सुर्खियों में आ रहे अक्षय खन्ना को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 3 में फीस और अपने लुक में बदलाव की मांग की है, लेकिन मेकर्स एक्टर की मांग पर राजी नहीं दिख रहे हैं. अब मेकर्स और अक्षय खन्ना के बीच पेंच फंस गया है और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं. इसलिए कहा जा रहा है कि अक्षय ने खुद को दृश्यम 3 से दूर कर लिया है. हालांकि इस पर अभी तक मेकर्स और एक्टर का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इधर, हाल ही में दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है. दृश्यम 3 आगामी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने जा रही है.

