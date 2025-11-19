विज्ञापन

दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने बताया कैसे दृश्यम 1 और दृश्यम 2 से अलग होगी दृश्यम 3

Drishyam 3 Update: दृश्यम 3 को लेकर फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने लेटेस्ट अपडेट दिया है और बता दिया है कि फिल्म की कहानी कैसी होगी और पहली फिल्मों से कैसे अलग होगी?

Read Time: 3 mins
Share
दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने बताया कैसे दृश्यम 1 और दृश्यम 2 से अलग होगी दृश्यम 3
दृश्यम 3 को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट
नई दिल्ली:

Drishyam 3 Update: दृश्यम भारतीय सिनेमा की ऐसी फिल्म है जो सस्पेंस में बेजोड़ है. इस फिल्म को पहले मलयालम में बनाया गया और उसके बाद हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में इसका रीमेक किया गया. अब तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं और अब दृश्यम 3 के लिए सरगर्मियां सातवें आसमान पर है. मलयालम दृश्यम 3 के डायरेक्टर जीतू जोसेफ इसे लेकर लगातार फैन्स को अपडेट देते रहते हैं. अब मलयालम सिनेमा की सुपरहिट थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम' के तीसरे भाग को लेकर निर्देशक जीतू जोसेफ ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने साफ कहा कि ‘दृश्यम 3' की स्क्रिप्ट को पिछली फिल्म से बेहतर बनाने की कोई रेस नहीं है, बल्कि उनका पूरा ध्यान जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की बदल चुकी जिंदगी को ईमानदारी से दिखाने पर है.

यह भी पढ़ें: ये है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया पंजाबी सॉन्ग, 180 करोड़ हैं व्यूज

जीतू जोसेफ का क्या कहना है?

दृश्यम 3 को लेकर साउथ सिनेमा के लेटेस्ट अपडेट देने वाले क्रिस्टोफर कनगराज ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें बताया गया है कि जीतू जोसेफ ने दृश्यम 3 को लेकर क्या प्लानिंग कर रखी है. इस पोस्ट में जीतू जोसेफ के हवाले से कहा गया है कि, 'मैं जानबूझकर ‘दृश्यम 2' से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा. मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उनके परिवार पर है—भाग 2 के छह-सात साल बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए, यही दिखाना चाहता हूं. उनके आसपास का माहौल और लोग बदल चुके हैं. पहले पार्ट में लोग उन्हें निर्दोष मानते थे, दूसरे पार्ट में उन पर लोगों को शक हुआ, और तीसरे में भी मैंने पूरी तरह ऑर्गेनिक अप्रोच अपनाई है.' इस तरह इशारा मिल गया है कि जीतू जोसेफ कहानी को लेकर कोई ढुल-मुल रवैया नहीं अपनाने वाले.

दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू?

दृश्यम 3 की इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की गई है. इस फोटो में मोहनलाल और मीना केक-कटिंग मोमेंट में दिखाई दे रहे हैं. पीछे बाकी कलाकार तालियां बजा रहे हैं. हालांकि इस फोटो को लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है, सिर्फ यही अंदाज लगाया जा रहा कि ये फिल्म की शूटिंग के दौरान की हो सकती है.

दृश्यम फ्रेंचाइजी क्यों खास है?

‘दृश्यम' सीरीज ने भारत में आम आदमी की चालाकी, परिवार बचाने की जद्दोजहद और इमोशनल थ्रिलर जॉनर को नई पहचान दी. दृश्यम (2013) और दृश्यम 2 (2021) दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिंहली और चीनी में रीमेक बने.

दृश्यम 3 में क्या खास होने वाला है?

जीतू जोसेफ ने इस बार जबरन ट्विस्ट नहीं, बल्कि किरदारों के स्वाभाविक विकास को प्राथमिकता दी है, इससे उम्मीद है कि फिल्म में रियलिस्टिक ड्रामा, इमोशनल इंटेंसिटी, ‘दृश्यम' ब्रह्मांड जैसा सस्पेंस दर्शकों को फिर उसी तरह खींचेगा जैसा पहले दो भागों ने किया.

दृश्यम 3 कास्ट और रिलीज

जीतू जोसेफ की दृश्यम 3 में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्टर अनिल और अश्विन कुमार अपनी भूमिकाओं में वापस लौट रहे हैं. रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन चर्चा है कि फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Drishyam 3 Director Jeethu Joseph, Drishyam 3 Update, Mohanlal Drishyam 3
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com