'दृश्यम 3' पहले हिंदी में रिलीज होगी या मलयालम में? फिल्म के डायरेक्टर का आ गया जवाब

दृश्यम 3 को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. हर कोई ये पूछ रहा था कि पहले अजय देवगन वाली दृश्यम 3 रिलीज होगी या फिर मोहनलाल वाली दृश्यम 3. लेकिन इसका जवाब डायरेक्टर ने दे दिया है.

कौन सी दृश्यम पहले होगी रिलीज?
'दृश्यम 3' का इंतजार अब और मजेदार हो गया है. मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल और बॉलीवुड के दिग्गज अजय देवगन की इस सस्पेंस से भरी फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सवाल यह था कि पहले पर्दे पर कौन आएगा—मलयालम का जादू या हिंदी का दम? अब निर्देशक जीतू जोसेफ ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि दृश्यम 3 का मलयालम संस्करण पहले रिलीज होगा. इस तरह दृश्यम 3 का जादू पहले मलयालम दर्शकों को देखने को मिलेगा. दृश्यम जीतू जोसेफ की हिट फ्रेंचाइजी है जो हिंदी में भी खूब कामयाब है.

मलयालम को मिलेगी पहली बारी
जीतू जोसेफ ने क्यू स्टूडियो के साथ हालिया बातचीत में खुलासा किया कि दृश्यम 3 का मलयालम संस्करण हिंदी संस्करण से पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगा. उन्होंने साफ कहा कि बॉलीवुड की टीम उनकी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही है. जीतू जोसेफ ने साफ-साफ कहा, 'पहले मलयालम आएगा. अगर बॉलीवुड ने अपने दम पर कुछ करने की कोशिश की, तो हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा. लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा.'

अजय देवगन का इंतजार
अजय देवगन अभिनीत हिंदी दृश्यम 3 की शूटिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक जीतू जोसेफ की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार होकर बॉलीवुड तक नहीं पहुंच जाती. जीतू जोसेफ ने दोनों संस्करणों को इस तरह गढ़ा है कि कहानी का रोमांच और रहस्य हर भाषा में दर्शकों को बांधे रखेगा.

दृश्यम कब हो सकती है रिलीज
पहले बताया गया था कि दृश्यम 3 की शूटिंग अक्टूबर 2025 से मलयालम और हिंदी दोनों भाषाओं में शुरू होगी. माना जा रहा है कि फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज कि या जा सकता है. बता दें कि जीतू जोसेफ की नई थ्रिलर फिल्म ‘मिराज' 19 सितंबर को रिलीज हुई, जिसमें आसिफ अली और अपर्णा बालमुरली मुख्य भूमिकाओं में हैं.

