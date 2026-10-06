Drishyam 3 The Conclusion Worldwide Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की दृश्यम 3 ने चार दिन में कमाए 303 करोड़, मंगलवार को अग्निपरीक्षा

Drishyam 3 The Conclusion Worldwide Box Office Collection Day 4: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3 द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी है. फिल्म ने चार दिन के अंदर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 303 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, 'दृश्यम 3 द कन्क्लूजन' का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 237 करोड़ रुपये रहा है जबकि विदेश में इसने 66 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका भारत में 197.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. अजय देवगन की फिल्म का बजट लगभग 110 से 130 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. इस तरह अजय देवगन, तबू, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की फिल्म अपना बजट का तिगुना वसूल चुकी है. अब नजर इसके 500 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छूने पर टिकी हैं.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, दृश्यम 3 ने भारत में अपने पहले सोमवार को 21 करोड़ (नेट) कमाए, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है. यह कमाई वर्किंग डे पर हुई. 16,254 शो में 24% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने अब तक घरेलू स्तर पर कुल 197.50 करोड़ की कमाई की है. दृश्यम 3 की ओपनिंग 62 करोड़ की थी. हालांकि शनिवार को इसकी कमाई में गिरावट आई और इसने 53.50 करोड़ कमाए, लेकिन रविवार को फिल्म ने 61 करोड़ कमाए. अपने पहले वीकेंड में दृश्यम 3 ने 'वॉर' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया है और 'आवारापन 2' की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हफ्ते भर फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है. 'दृश्यम 3' के राइटर आमिल कियान खान ने बताया कि कैसे मेकर्स ने फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट को क्रू से छिपाकर रखा.

अली फजल ने फैंस से 'दृश्यम 3' देखने को कहा.'मिर्ज़ापुर: द मूवी' को रिलीज हुए एक महीना हो गया है और इसने भारत में 229.95 करोड़ की नेट कमाई की है. अली फजल ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म की रिलीज की एक महीने की एनिवर्सरी मनाई. उन्होंने फ़ैन्स से थिएटर को जिंदा रखने और 'दृश्यम 3' देखने की भी अपील की. ​​उन्होंने लिखा, पूरा फोकस. चलो शुरू करते हैं. आज थिएटर में मेरी फिल्म को एक महीना पूरा हो गया है. मुझे लगता है कि हमने कुछ तो सही किया है... इतने प्यार के लिए फिर से धन्यवाद. अब जाकर 'दृश्यम 3' देखें और दूसरी फिल्में भी. आप लोग बहुत अच्छे दर्शक रहे हैं. थिएटर को जिंदा रखें. अली ने 'मिर्जापुर' में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार और रवि किशन के साथ काम किया था.

दृश्यम 3 के बारे में

दृश्यम 3 को अभिषेक पाठक ने को-राइट, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है. इसे पैनोरमा स्टूडियोज और स्टार स्टूडियो18 ने प्रोड्यूस किया है. यह 2022 की फिल्म दृश्यम 2 का सीक्वल है. इस फिल्म में अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने काम किया है. इसका अंत मलयालम फिल्म (जिसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया था और जिसमें मोहनलाल थे) से अलग है. दृश्यम 3 अभी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है और रिलीज के बाद से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब इसे मिर्जापुर, हनुमान अंश, बॉर्डर 2 और धुरंधर: द रिवेंज से मुकाबला करना है.