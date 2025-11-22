डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के सामने गर्लफ्रेंड के साथ रणवीर सिंह ने झुमका गाने पर किया डांस, फैंस बोले- वीजा कैंसिल

एक्टर रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सेनन समेत कई बॉलीवुड स्टार्स US अरबपति पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के संगीत में शामिल होते हुए नजर आए. इस इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणवीर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ अपनी फिल्म के गाने व्हॉट झुमका पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं फैंस कहते दिख रहे हैं कि आलिया होती तो चार चांद लग देते.

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ रणवीर सिंह ने किया डांस

वीडियो को विजक्राफ्ट वेडिंग्स पर शेयर किया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना को साथ में डांस करते हुए देखा जा सकता है. वहीं रणवीर सिंह मजेदार अंदाज में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हॉट झुमका पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में बेटिना को गोल्ड लहंगा चोली में देखा जा सकता है. जबकि रणवीर सिंह ब्लैक फॉर्मल सूट में नजर आए. इतना ही नहीं वीडियो में सिंबा के गाने में आंख मारे पर मेहमान के साथ परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं.

इसके अलावा रणवीर सिंह को गली बॉय का गाना 'अपना टाइम आएगा' गाकर मेहमानों को एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, इस ग्रैंड शादी को करण जौहर ने होस्ट किया था. वहीं जान्हवी कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडीज उन सेलिब्रिटीज में से थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के गानों पर परफॉर्म किया.

धुरंधर के प्रमोशन में बिजी हैं रणवीर सिंह

गौरतलब है कि रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.