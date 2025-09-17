विज्ञापन

बड़ी ही शरारती थीं दिव्या भारती, उनकी कोस्टार ने बताया कैसे दोनों ने मिलकर किया था एक एक्टर की नाक में दम

ओए ओए गर्ल सोनम खान ने दिव्या भारती के साथ पहली मुलाकात याद करते हुए एक किस्सा शेयर किया. सोनम ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की.

बड़ी ही शरारती थीं दिव्या भारती, उनकी कोस्टार ने बताया कैसे दोनों ने मिलकर किया था एक एक्टर की नाक में दम
सोनम खान ने शेयर की दिव्या भारती से जुड़ी एक याद
नई दिल्ली:

दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कम ही समय में ऐसा काम किया फैन्स के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी. दिव्या की खूबसूरत यादें केवल उनके फैन्स ही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के जहन में भी आज भी ताजा हैं. हाल में फिल्म एक्ट्रेस सोनम खान ने उन्हें याद किया. सोनम ने दिव्या भारती के साथ अपनी पहली मुलाकात की तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के साथ सोनम ने लिखा, 
"दिव्या से मेरी पहली मुलाकात #विश्वात्मा के मुहूर्त पर हुई थी, लेकिन यह पहली और आखिरी बार था जब हम दो अच्छी और वेल बिहेव्ड लड़कियों की तरह एक-दूसरे के सामने खड़ी थीं. उनकी पहली फिल्म "विश्वात्मा" के सेट पर, हमने मुंबई और पूरे अफ्रीका में शूटिंग का भरपूर आनंद लिया."

मेकअप रूम के बाहर एक्टर को डिस्टर्ब करने में लगीं थीं दिव्या और सोनम

उन्होंने आगे लिखा, मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि उसे भूलना नामुमकिन है, जब दिव्या और मैं फिल्म सिटी में एक मेकअप रूम शेयर कर रहे थे. हमारे कमरे के ठीक बाहर एक उभरता हुआ एक्टर अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहा था. (वह अब एक बहुत बड़ा स्टार है... माफ कीजिए, उसका नाम नहीं ले सकती) फिर भी हमारी शरारतों की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए हम चुपचाप उसकी तरफ देखते और उसके चेहरे पर जोर से हंसते हुए वापस अपने मेकअप रूम में भाग जाते. हमने ऐसा लगभग 10 बार किया होगा और इतना हंसे होंगे कि हमारे पेट में दर्द होने लगा और हमारे आंखों से आंसू निकल गए थे.

सोनम ने दिव्या भारती को कहा शेरनी

दिव्या के लिए सोनम ने लिखा, जिंदगी में एक बार ऐसा सितारा आता है जो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है. वो स्टार दिव्या भारती थीं, हैं और हमेशा रहेंगी.❤️ एक ऐसी शेरनी जिससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था, फिर भी वो बिल्कुल एक बच्ची जैसी बेहद शरारती थी. वो एक बेहतरीन डांसर थी, जो मुश्किल से ही दूसरा टेक लेती थी, कैमरे के सामने तो वो जादू ही थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

