खूबसूरती में कायनात अरोड़ा अपनी दिवंगत बहन दिव्या भारती से जरा भी कम नहीं हैं.

दिव्या भारती की बहन की 10 तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कहेंगे- मोम की गुड़िया...
90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती महज 19 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चली थी. उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है. महज 6 साल के छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने ढेरों फिल्में कर डाली थीं. लोग आज भी उनकी फिल्मों के गाने सुनना पसंद करते हैं. हाल में दिव्या भारती की कजिन और एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा ने दिवंगत एक्ट्रेस को लेकर बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है. कौन हैं कायनात अरोड़ा, चलिए देखते उनकी ये 10 फोटो...

खूबसूरती में कायनात अरोड़ा अपनी दिवंगत बहन दिव्या भारती से जरा भी कम नहीं हैं, लेकिन जो नाम और शोहरत दिव्या को मिली, वो कायनात के हिस्से में नहीं आई. कायनात ने कई फिल्मों में काम किया.

कायनात का असली नाम चारु अरोड़ा है और उनका स्क्रीन नाम कायनात है. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और फिर साल 2010 में उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म में मौका मिला.

कायनात ने अक्षय कुमार और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म खट्टा-मीठा में एक आइटम सॉन्ग 'आइला रे आइला' से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन इस गाने से उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई थी.

इसके बाद कायनात ने विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म ग्रैंड मस्ती में 'मैरी मार्लो' का रोल किया था. इस फिल्म से ही कायनात को थोड़ी बहुत पहचान मिली थी.

धीरे-धीरे वह बॉलीवुड से गायब हो गई और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया. कायनात गायकी भी करती हैं और वह कई मलयालम फिल्मों के लिए गाने भी गा चुकी हैं.

अगर उनकी फिल्मों की बात करें तो वह खट्टा-मीठा और ग्रैंड मस्ती के अलावा खूबसूरत, लैला ओ लैला, फरार, मोगली पुवु, किट्टी पार्टी, इश्क पश्मीना और टिप्सी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

दिव्या भारती की चहेरी बहन कायनात साल 2022 से फिल्मी पर्दे से दूर हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी बहन को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी बहन पुनर्जन्म लेंगी.

कायनात ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया था कि एक पंडित ने उनकी बहन की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी और घरवालों को इसके बारे में बता दिया था. इस बात से घर में हड़कंप मच गया था.

उन्होंने बताया कि दिव्या की मां, मीता मां ने मुझे बताया था कि जब वह 8 साल की थी. तो एक पंडित जी ने दिव्या की कुंडली में अल्पायु योग की भविष्यवाणी की थी, जिसका मतलब यह है कि एक्ट्रेस का पुनर्जन्म हो सकता है.

दिव्या की सलामती के लिए घर में एक पूजा का भी आयोजन हुआ था, जो बाद में बीच में ही रोक दी गई थी और कुछ ही समय बाद दिव्या भारती की मौत की खबर आई और पूरे देश में हड़कंप मच गया.

