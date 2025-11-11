जब दिव्या भारती ने स्टेज पर सबके सामने छुए थे धर्मेंद्र के पैर, शाहरुख - हेमा भी आए थे नजर, 32 साल पुराना वीडियो वायरल

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी हालत गंभीर बताई जा रही हैं और मौत की खबरें भी उड़ रही हैं. हालांकि, ऑफिशियल सोर्सेस की ओर से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है. बता दें कि धर्मेद्र अभी 89 साल के हैं और वह दिसंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे. धर्मेंद्र उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और हालत गंभीर होने पर उन्हें वैंटिलेटर पर रखा गया है. इस बीच धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ नजर आ रहे हैं और तक की एक टॉप एक्ट्रेस उनके पैर छू रही हैं.

इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के एक फैन पेज से 32 साल पुराना वीडियो शेयर किया गया है. यह क्लिप फिल्म 'दिल आशना है' के म्यूजिक लॉन्च का है, जो हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी. वीडियो का फोकस फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती थीं, जो तेज़ी से एक बड़ी स्टार बन रही थीं. चटक बैंगनी रंग के सूट में एंट्री करते हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं, और सभी कैमरे सिर्फ़ उनके लिए चमक रहे थे. मंच पर फिल्म के निर्देशक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी मौजूद थे. धर्मेंद्र के बगल में शाहरुख खान खड़े नजर आते हैं. ये वो वक्त था जब शाहरुख 'बॉलीवुड का बादशाह' नहीं बल्कि एक यंग न्यूकमर थे.

दिव्या भारती ने छुए धर्मेंद्र के पैर

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दिव्या भारती स्टेज पर पहुंचते ही पहले तो धर्मेंद्र से हाथ मिलाती हैं और फिर पैर छूती हैं. इसके बाद धर्मेंद्र के बगल में खड़े शाहरुख खान, दिव्या के लिए जगह खाली करते हुए धीरे से साइड हट जाते हैं और दिव्या, धर्मेंद्र के बगल में आकर खड़ी होती है. पास ही हेमा मालिनी भी खड़ी नजर आती हैं.