30 साल से सिनेमाघरों पर फेविकोल जैसे चिपकी है ये फिल्म, अब जाकर टिकट हुई महंगी, बढ़े तो सिर्फ 10 रुपये

शाहरुख खान और काजोल स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' इस 20 अक्टूबर को अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. 20 अक्टूबर 1995 में को रिलीज हुई फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगी हुई है. इस थिएटर में आज भी 11.30 बजे का शो रोजाना चलता है. अब इस सिनेमा हॉल के मालिक ने इस फिल्म की टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं. मराठा मंदिर थिएटर गेयटी-गैलेक्सी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू पर इस पर खुलकर बोला है.

क्यों बढ़ाए फिल्म की टिकट के दाम ?

मनोज देसाई ने कहा, 'हमारे प्रबंध निदेशक अरुण नाहर की बदौलत हमने सबसे कम दाम रखे हैं , हाल ही में, हमें दाम बढ़ाने पड़े, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें थिएटर मालिक संघ से चेतावनी मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि मैं इतनी कम कीमत पर टिकट बेचता हूं, इसलिए दूसरे सिनेमाघरों ने आपत्ति जताई है, मेट्रो, न्यू एक्सेलसियर जैसे दूसरे सिनेमाघर 150 या 200 रुपये में टिकट बेचते हैं'. वहीं, एक स्टाफ सदस्य ने बताया, 'स्टॉल टिकट की कीमत 30 रुपये है, जबकि बालकनी टिकट की कीमत 50 रुपये है, पहले, बालकनी में एक टिकट की कीमत 40 रुपये थी और अब हमने इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है'.

कितने बढ़ाए टिकट के दाम?

मनोज देसाई ने आगे बताया, 'हमें इसे (10 रुपये तक) बढ़ाना पड़ा क्योंकि सब लोगों ने बहुत टोकना शुरू किया था, इसलिए, मैंने अरुण जी के साथ बैठक की, (दामों को किफायती रखने का) श्रेय उन्हें जाता है, गेयटी-गैलेक्सी को देखें, हमारे दाम सबसे कम हैं, चाहे कोई बड़ी से बड़ी पिक्चर क्यों न हो'. जी 7 मल्टीप्लेक्स (गेयटी-गैलेक्सी) के बारे में बात करते हुए मनोज देसाई ने बताया, 'फिलहाल गेयटी-गैलेक्सी में टिकट के दाम 130 रुपये और 160 रुपये हैं, आस-पास बांद्रा टॉकीज (मूवीटाइम सबर्बिया), न्यू टॉकीज (पीवीआर ले रेव), मिलान (गोल्ड सिनेमा सांताक्रूज) जैसे सिनेमाघर हैं, वे गेयटी-गैलेक्सी से दोगुनी कीमत पर टिकट बेचते हैं, लेकिन हमें पब्लिक चाहिए, पुष्पा 2 के दौरान, पूरी दुनिया में टिकट के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन हमारे यहां दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी.