KBC में अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी करने वाले बच्चे के सपोर्ट में आई सिंगर, बोली- सब लोग एक बच्चे को निशाना बना रहे हैं

अमिताभ बच्चन का शो 'केबीसी' हर साल किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है. इस शो में बच्चे से लेकर जवान तक हर कोई अपने ज्ञान के दम पर गेम खेलता है. लेकिन हाल ही में 'केबीसी' जूनियर में इशित भट्ट नाम का एक ऐसा बच्चा पहुंचा जिसने अमिताभ बच्चन के सामने बदतमीजी की सारे हदें पार कर दीं. शो के दौरान बिग बी बच्चे की बदतमीजी को मजाक में लेते गए. लेकिन 'केबीसी' खत्म होने के बाद इशित भट्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय देने लगे. किसी ने उसे बदतमीजी बताया तो किसी ने उसके व्यवहार को बदसूलूकी भरा बताया.

अब इस पूरे मामले में साउथ सिनेमा की मशहूर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इशित भट्ट का बचाव करते हुए रिएक्शन दिया है. उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीकर मरने वाले बच्चों का जिक्र अपनी पोस्ट में किया. दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने इशित भट्ट को सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला बच्चा बताया. जिसके रिप्लाई में चिन्मयी श्रीपदा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'ट्विटर पर ये शख्स बदजुबानी करने वाले लोगों में से रहे हैं. जब बच्चों की मौत एक कफ सिरप से हुई थी, तब इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा था. बच्चे की यह फोटो पूरे तंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है. ये सब लोग एक अति-उत्साहित बच्चे को निशाना बना रहे हैं. इन लोगों ने खुद को बड़ा बना लिया है.'

An adult putting a tweet saying most hated *kid*.



Adults here on Twitter have been one of the most lousy, foul mouthed, abusive lot; none of these voices said a thing when kids died due to a cough syrup.



But yeah pick on a kid. Says a LOT about the ecosystem.



This entire lot… https://t.co/F5pORD1ENv — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) October 12, 2025

सोशल मीडिया पर चिन्मयी श्रीपदा का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में एक एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा के छात्र इशित भट्ट हॉट सीट पर बैठते ही एक्साइटेड नजर आते हैं. इसके बाद अमिताभ बच्चन जब उनसे पूछते हैं कि यहां आने पर कैसा लग रहा है, तो मयंक ने कहा, “मैं बहुत उत्साहित हूं सर, लेकिन सीधे पॉइंट पर आते हैं. मुझे नियम पता हैं, आप व्याख्या मत कीजिए.” इस पर बच्चन साहब मुस्कुराते हुए खेल शुरू कर देते हैं. पहले कुछ सवालों पर इशित भट्ट तेजी से जवाब देता है. लेकिन पांचवें सवाल पर उनका ओवरकॉन्फिडेंस ने धोखा दे जाता है.

दरअसल, सवाल था ‘वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा है?' ऑप्शन थे- ए. बाल कांड, बी. अयोध्या कांड, सी. किष्किंधा कांड, डी. सुंदर कांड. इस पर मयंक बिना सोचे ‘बी. अयोध्या कांड' लॉक कर दिया। कंप्यूटर ने गलत बताया, क्योंकि सही जवाब ‘ए. बाल कांड' था. चूंकि इशित भट्ट सेफ्टी नेट (10,000 रुपये) तक नहीं पहुंचा था, इसके चलते उन्हें घर खाली हाथ लौटना पड़ा. हारने के बाद इशित भट्ट रोने लगता है और बोला, “सर, अब मुझे फोटो नहीं मिलेगी.” अमिताभ ने चुप कराते हुए कहते हैं, “चलो, आओ यहां.” फिर बच्चन साहब ने उन्हें गले लगाते हैं और सात्वना देते हैं.