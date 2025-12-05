 लंदन में बारिश के बीच छाता हाथ में पकड़ शाहरुख-काजोल ने दिया पोज, निसा और युग भी दिखे साथ, लोग बोले- ये है परफेक्ट फैमिली पिक्चर

शाहरुख खान और काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की 30वीं एनिवर्सरी को एक यादगार पल के साथ मनाया. दोनों ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में फिल्म के अपने आइकॉनिक पोज़ वाली एक ब्रॉन्ज की मूर्ति का अनावरण किया. वेन्यू से तस्वीरें और वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं. काजोल ने लंदन में अपने बच्चों, बेटे युग और बेटी निसा के साथ एक फैमिली मोमेंट बिताया.
एक वायरल वीडियो में, शाहरुख खान काजोल के साथ हाथ में छाता लिए खड़े दिख रहे हैं. इस बीच, काजोल अपने बच्चों को उनके साथ आने के लिए बुलाती हैं. काजोल के बेटी निसा और बेटे युग भी इस दौरान काजोल-शाहरुख के साथ नजर आते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर लोगों ने इस पर मज़ेदार कमेंट्स किए हैं.
Kajol, SRK, Nysa and Yug together in London 🥺 pic.twitter.com/VR2yhHKBBK— kajol updates (@kajolupdates) December 4, 2025
एक कमेंट में लिखा था, "युग और शाहरुख बिल्कुल पिता-बेटे जैसे दिखते हैं. असली फैमिली पिक." एक और कमेंट में लिखा था, ‘फुल सर्कल मोमेंट है."
एक इंटरव्यू के दौरान, जब काजोल से मूर्ति के सामने अपने बच्चों के साथ उस पल के बारे में बताने के लिए कहा गया, तो काजोल ने कहा, "यह अविश्वसनीय है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. मैं भी थोड़ी हैरान हूं. इसलिए मुझे जाकर इसे अपने चश्मे लगाकर और करीब से देखना होगा."
इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने कहा, "DDLJ पूरे दिल से बनाई गई थी. हम प्यार की एक कहानी बताना चाहते थे - कि यह कैसे रुकावटों को खत्म कर सकता है और अगर दुनिया में और ज़्यादा प्यार होता तो यह कितनी बेहतर जगह होती - और मुझे लगता है कि यही वजह है कि DDLJ का 30 से ज़्यादा सालों से इतना गहरा असर रहा है! पर्सनली, DDLJ मेरी पहचान का हिस्सा है, और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि फिल्म, और काजोल और मुझे, रिलीज़ होने के बाद से इतना प्यार मिल रहा है."
काजोल ने बताया कि यह सम्मान उनके लिए क्या मायने रखता है, उन्होंने कहा, "यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 30 साल बाद भी इतना प्यार मिल रहा है. लंदन में मूर्ति का अनावरण देखना ऐसा लगा जैसे हम अपनी हिस्ट्री का एक हिस्सा फिर से जी रहे हैं. एक ऐसी कहानी जो सच में पीढ़ियों तक पहुंची है."
बता दें कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में रिलीज़ हुई थी, और इस अक्टूबर में इस क्लासिक फिल्म ने 30 साल पूरे किए. यह अब तक की सबसे क्लासिक रोमांटिक फिल्मों में से एक है.
