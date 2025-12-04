विज्ञापन

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे, अब लंदन में दिखेगा शाहरुख और काजोल का ये आइकॉनिक स्टेचू

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) की रोमांटिक सुपरहिट फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)’ को 30 साल पूरे होने पर दुनिया ने एक खास अंदाज में सलाम किया है.

नई दिल्ली:

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) की रोमांटिक सुपरहिट फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)' को 30 साल पूरे होने पर दुनिया ने एक खास अंदाज में सलाम किया है. गुरुवार को लंदन के मशहूर Leicester Square में राज और सिमरन का ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनावरण किया गया. इस मौके पर दोनों कलाकार मौजूद थे. यह स्टैच्यू फिल्म के आइकॉनिक पोज में बनाया गया है, जिसमें राज और सिमरन एक-दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं. सबसे खास बात यह है कि DDLJ पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसे Scenes in the Square Trail में शामिल किया गया है. 

इससे पहले इस ट्रेल में हैरी पॉटर, मैरी पॉपिन्स और पैडिंगटन और जैसी विश्व प्रसिद्ध फिल्मों के किरदारों के स्टैच्यू लगाए जा चुके हैं. अब DDLJ का स्टैच्यू इन ग्लोबल आइकॉन के साथ शामिल हो गया है. स्टैच्यू के अनावरण के दौरान शाहरुख खान, काजोल के साथ यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस की CEO रोस मॉर्गन भी मौजूद रहीं.

शाहरुख ने क्या कहा?

इस मौके पर शाहरुख खान ने कहा, "DDLJ दिल से बनाई गई फिल्म थी. हम एक ऐसी कहानी दिखाना चाहते थे, जिसमें प्यार हर दीवार तोड़ देता है. शायद यही वजह है कि 30 साल बाद भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार देते हैं". किंग खान ने यह भी कहा कि उनके लिए DDLJ सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है.

काजोल हुईं इमोशनल 

काजोल ने भी इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा, "यह अद्भुत है कि DDLJ को 30 साल बाद भी इतना प्यार मिलता है. लंदन में स्टैच्यू का खुलना ऐसा ही था जैसे हमारी पुरानी यादें फिर से सामने आ गई हों".

क्यों खास है Leicester Square का लोकेशन?

लीसेस्टर स्क्वायर फिल्म DDLJ के लिए भी बेहद खास जगह है. फिल्म के शुरुआती सीन में राज और सिमरन पहली बार यही मिले थे. राज Vue Cinema के बाहर दिखाई देता है, जबकि सिमरन ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर के पास चलती हुई दिखती हैं.

DDLJ की कहानी

1995 में आई यह फिल्म आज भी बॉलीवुड की सबसे प्यारी प्रेम कहानी मानी जाती है. राज और सिमरन यूरोप ट्रिप पर मिलते हैं और प्यार हो जाता है. लेकिन सिमरन की शादी किसी और से तय होती है. तब राज सिमरन को पाने के लिए भारत आता है और उसके परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है. 30 साल बाद भी DDLJ दर्शकों के दिलों में जिंदा है, और लंदन में लगा यह स्टैच्यू इस बात का सबूत है कि राज-सिमरन की कहानी हमेशा अमर रहेगी.

Shah Rukh Khan, Kajol, Dilwale Dulhania Le Jayenge, 30 Years Of Ddlj, DDLJ News
