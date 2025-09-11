125 करोड़ की फिल्म में गाना गाएंगे दिलजीत दोसांझ, फिल्म बॉलीवुड की नहीं साउथ की है

होम्बले फिल्म्स की फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' इस साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. यह बिना किसी शक सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, तब से चर्चाएं जोरो पर है. फिल्म को लेकर बढ़ती हुई उत्सुकता के बीच, अब एक ओर दिलचस्प अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक फिल्म में जाने माने सिंगर दिलजीत दोसांझ एक गाने को अपनी आवाज से सजाने वाले हैं.'कंतारा: चैप्टर 1 की चर्चा हर बीतते दिन के साथ ही बढ़ती जा रही है. ऐसे में एक रोमांचक खबर सामने आई है कि इस फिल्म में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक गाना शामिल होगा. जिसकी रिकॉर्डिंग कल मुंबई के YRF स्टूडियोज, अंधेरी में होगी. यह एक और बड़ा सहयोग है, जो सच में फिल्म की भव्यता को और बढ़ाने वाला है.

ये भी पढ़ें: रिलीज से पहले ही हिट हुई कांतारा चैप्टर 1, जितना का बजट उतने में बिक गए फिल्म के ओटीटी राइट्स

'कंतारा: चैप्टर 1' में दिलजीत दोसांझ के साथ मेकर्स का यह कोलैबोरेशन एक खास सहयोग है, क्योंकि इसके जरिए दो बड़े कल्चर आइकॉन साथ आ रहे हैं. एक तरफ, 'कंतारा' ने भारत की संस्कृति को उसकी जड़ों से दुनिया के सामने मजबूत तरीके से पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ, दिलजीत दोसांझ ने अपने गानों के जरिए भारतीय संस्कृति को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के साथ, उसे जिंदा रखा है. इस तरह से दोनों ने मिलकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है.

‘कंतारा: चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है. इसकी क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनिश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगालन शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म की दमदार विजुअल और इमोशनल नैरेटिव को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.