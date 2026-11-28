कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव NDTV के क्रिएटर्स मंच कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने 'शिव तांडव स्तोत्र' और 'श्री रुद्राष्टकम' के हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में बात की. अशोक श्रीवास्तव ने भगवान शिव को समर्पित कई रचनाएं की हैं जो उनकी गहरी आस्था को दिखाती हैं. इनमें भगवान शिव को समर्पित कई अहम हिंदी ट्रांसलेशन और भक्ति रचनाएं शामिल हैं. अशोक श्रीवास्तव की 'शिव तांडव स्तोत्र' और 'श्री रुद्राष्टकम' के हिंदी ट्रांसलेशन सबसे खास हैं, जिन्हें एक्टर आशुतोष राणा के साथ रिकॉर्ड किया गया था.

NDTV क्रिएटर्स मंच 2026 के पहले दिन उन्होंने बताया कि 'शिव तांडव स्तोत्र' के हिंदी अनुवाद का मूल विचार आशुतोष राणा का था. आलोक श्रीवास्तव ने बताया, "कोविड के दौरान जब हम सभी अपने घरों में बंद थे, तब मैंने एक रचना लिखी और उसे आशुतोष राणा जी को भेज दिया. मैंने उनसे इसे पढ़ने का अनुरोध किया. उन्होंने जवाब दिया, 'छोटे भाई, मैं इसे किसी दिन पढ़ूंगा. किसी डबिंग सेशन के दौरान मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगा.'" उन्होंने आगे कहा, "समय बीतता गया और कोविड के कारण हम घरों में ही रहे. एक दिन, एक वेब सीरीज की डबिंग के दौरान, उन्होंने अपना फोन अपने सामने रखा और उस रचना को ऐसे पढ़ा, जैसे वे किसी गीत की शीट से पढ़ रहे हों."

अशोक श्रीवास्तव ने याद करते हुए बताया कि जब आशुतोष राणा ने इसे पूरा पढ़ लिया, तो उन्होंने आलोक श्रीवास्तव से कहा कि अगर वे चाहें तो इसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं. आलोक ने बताया, "जैसे ही वह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, वह वायरल हो गई और लाखों लोगों तक पहुंच गई. करीब पंद्रह दिन बाद, मुझे उनका फोन आया. उन्होंने कहा, 'छोटे भाई, मैं चाहता हूं कि तुम शिव तांडव पर काम करो.'"

कवि और गीतकार ने आशुतोष राणा के साथ हुई उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि उन्होंने राणा जी से कहा था कि उन्हें एक बहुत कठिन काम सौंपा जा रहा है. उन्होंने दोहराया कि 'शिव तांडव स्तोत्र' को सुनना और समझना ही अपने आप में एक "दिव्य कार्य" है.

"उन्होंने कहा, 'तुम उस रचना को भूल रहे हो जिसे मैंने पढ़ा था और जिसे लोगों ने इतना पसंद किया. इसमें बिल्कुल वैसा ही छंद और प्रवाह है.'" फिर उन्होंने संस्कृत स्तोत्र की एक पंक्ति सुनाई और बताया कि इसकी लय भी वैसी ही है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यह आशुतोष जी का काम था. वे बस एक माध्यम बने, जिसके जरिए 'शिव तांडव स्तोत्र' को हिंदी में प्रस्तुत किया जा सका." बता दें कि 'शिव तांडव स्तोत्र' आलोक श्रीवास्तव की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली भक्ति रचना बन गई है.

कौन हैं आलोक श्रीवास्तव?

आलोक श्रीवास्तव कवि,गजलकार, गीतकार और पत्रकार हैं. आलोक श्रीवास्तव ने साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कई खास काम किए हैं. उनके साहित्यिक योगदान में 2007 में छपा उनका पहला गजल संग्रह 'आमीन', 2012 में आया लघु कथाओं का संग्रह 'आफरीन', और इसके बाद 'आसान' नाम का कविता संग्रह शामिल है. गीतकार के तौर पर, उन्होंने 'पतंग: द काइट' (2011), 'कांट टेक दिस शिट एनीमोर', 'वोदका डायरीज' और 'अटकन चटकन' (2020, जिसे ए.आर. रहमान ने प्रस्तुत किया था) जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं. उन्होंने अनुष्का शंकर के ग्रैमी-नॉमिनेटेड एल्बम 'ट्रैवलर' (2012) के लिए भी गीत लिखे हैं. इसके अलावा गजल गायक जसविंदर सिंह के एल्बम 'इटरनल' के गीत भी उन्होंने ही लिखे हैं. जगजीत सिंह, पंकज उधास, शुभा मुद्गल, उस्ताद राशिद खान, शंकर महादेवन, कैलाश खेर, मालिनी अवस्थी और अमिताभ बच्चन जैसी कई जानी-मानी हस्तियों ने उनकी गजलों और कविताओं को गाया या प्रस्तुत किया है.

यह भी पढ़ें: हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन रंजीत की बेटी की हुई शादी, फिल्म इंडस्ट्री से दूर जानें क्या करते हैं बेटी-दामाद