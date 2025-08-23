विज्ञापन

दिलीप कुमार की 22 साल छोटी वाइफ की 10 तस्वीरें, वेडिंग फोटो देख कहेंगे- इसलिए सुपरस्टार कहते थे 'नींद की गोली'

खूबसूरती और मेहनत के दम पर पहचान बनाने वाली सायरा बानों की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें पति दिलीप साहब ने निकनेम 'नींद की गोली' दिया था.

Read Time: 4 mins
Share
दिलीप कुमार की 22 साल छोटी वाइफ की 10 तस्वीरें, वेडिंग फोटो देख कहेंगे- इसलिए सुपरस्टार कहते थे 'नींद की गोली'
दिलीप कुमार की वाइफ सायरा बानो की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार का दिल बॉलीवुड की उस हसीना पर आया, जो उम्र में उनसे 22 साल छोटी थी, यह हसीना कोई और नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सायरा बानो हैं. 23, अगस्त 1944 को पैदा हुई सायरा आज 81 साल की हो चुकीं हैं. ‘झुक गया आसमान' के मदहोश कर देने वाले गाने ‘ तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए' से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो आज भी अपने फैंस की चहेती हैं. आज भी उनके गीत लोगों के दिलों पर राज करते हैं. आज अभिनेत्री शायद पर्दे पर भले ही नजर न आतीं हो, मगर वह सोशल मीडिया के ज‍रिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. अपनी मौजूदगी का एहसास सोशल मीडिया के जरिए कराती रहती हैं। अपने 'दिलीप साहब' और गुजरे दिनों से जुड़ी यादें साझा कर बीते दौर में ले जाती हैं.

अपनी खूबसूरती और किरदार के दम पर हिंदी फिल्म जगत में मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री ने महज 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. वह 60 और 70 के दशक की उन महान अभिनेत्रियों में शुमार थीं जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करती थी.

Latest and Breaking News on NDTV

अभिनेत्री की मां नसीम बानो भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थीं वह भी एक एक्ट्रेस थीं। सायरा के पिता एहसान-उल-हक एक निर्माता थे.

Latest and Breaking News on NDTV

सायरा का बचपन लंदन में बीता, बाद में वह भारत आईं थीं. बचपन से ही वह एक अभिनेत्री बनने को सपना देखा करती थीं, जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया.

Latest and Breaking News on NDTV

बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही वह बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार को मन ही मन चाहने लगी थी. अभिनेता उस समय 44 साल के थे, मगर जब प्यार हो जाए तो उम्र मायने नहीं रखती.

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली. उस समय सायरा 22 की और दिलीप कुमार 44 साल के थे.

Latest and Breaking News on NDTV

अपने साहब से जुड़ा एक बहुत रोचक किस्सा सायरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. बताया था कि साहब की वो 'नींद की गोली' थीं. उन्होंने अपने लंबे पोस्ट में लिखा था- 'साहब (दिलीप कुमार) एक ऑल टाइम ग्रेट एक्टर थे.

Latest and Breaking News on NDTV

उनके लिए हर चीज उपलब्ध थी, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता कि उन्हें गंभीर इनसोम्निया (नींद न आने की परेशानी) था. हमारी शादी से पहले, दवा लेने के बाद भी, वो सुबह तक जागते रहते थे. हालांकि, एक बार जब हमारी शादी हो गई और एक दूसरे के बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया, तब वो वक्त पर सोने लगे. उन्होंने मुझे एक क्यूट निकनेम भी दिया था, बड़े प्यार से ये कहते हुए कि 'सायरा, तुम मेरी नींद की गोली हो, तुम्हीं मेरा तकिया हो।' वो जिस प्यार से ये कहते थे, उसे याद करके मैं आजतक हंस पड़ती हूं।'

Latest and Breaking News on NDTV

सायरा के करियर की बात करें तो वेटरन एक्टर ने अपने दौर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. उनमें झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, पूरब और पश्चिम, गोपी, बलिदान, विक्टोरिया नं. 203, दामन और आग, आरोप, शादी, ब्लफ मास्टर, दूर की आवाज, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, ये जिंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, शागिर्द, दीवाना, अमन, पड़ोसन, ज्वार भाटा, पैसे की गुड़िया, दुनिया, फैसला और जंगली जैसी फिल्में शामिल है.

Latest and Breaking News on NDTV

वह बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं के साथ पर्दे पर काम कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

करियर की तरह ही सायरा की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद शानदार रही. दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया. वह टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित थे.

Latest and Breaking News on NDTV

इतने बड़े सदमे के बाद भी अभिनेत्री ने हिम्मत नहीं हारी. वह आज भी दिलीप कुमार की यादों के सहारे जीवन बिता रही है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dilip Kumar, Saira Banu, Dilip Kumar Marriage Photos, Saira Banu Photos, Saira Banu Pictures
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com