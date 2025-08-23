दिलीप कुमार की 22 साल छोटी वाइफ की 10 तस्वीरें, वेडिंग फोटो देख कहेंगे- इसलिए सुपरस्टार कहते थे 'नींद की गोली'

बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार का दिल बॉलीवुड की उस हसीना पर आया, जो उम्र में उनसे 22 साल छोटी थी, यह हसीना कोई और नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सायरा बानो हैं. 23, अगस्त 1944 को पैदा हुई सायरा आज 81 साल की हो चुकीं हैं. ‘झुक गया आसमान' के मदहोश कर देने वाले गाने ‘ तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए' से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो आज भी अपने फैंस की चहेती हैं. आज भी उनके गीत लोगों के दिलों पर राज करते हैं. आज अभिनेत्री शायद पर्दे पर भले ही नजर न आतीं हो, मगर वह सोशल मीडिया के ज‍रिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. अपनी मौजूदगी का एहसास सोशल मीडिया के जरिए कराती रहती हैं। अपने 'दिलीप साहब' और गुजरे दिनों से जुड़ी यादें साझा कर बीते दौर में ले जाती हैं.

अपनी खूबसूरती और किरदार के दम पर हिंदी फिल्म जगत में मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री ने महज 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. वह 60 और 70 के दशक की उन महान अभिनेत्रियों में शुमार थीं जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करती थी.

अभिनेत्री की मां नसीम बानो भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थीं वह भी एक एक्ट्रेस थीं। सायरा के पिता एहसान-उल-हक एक निर्माता थे.

सायरा का बचपन लंदन में बीता, बाद में वह भारत आईं थीं. बचपन से ही वह एक अभिनेत्री बनने को सपना देखा करती थीं, जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया.

बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही वह बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार को मन ही मन चाहने लगी थी. अभिनेता उस समय 44 साल के थे, मगर जब प्यार हो जाए तो उम्र मायने नहीं रखती.

दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली. उस समय सायरा 22 की और दिलीप कुमार 44 साल के थे.

अपने साहब से जुड़ा एक बहुत रोचक किस्सा सायरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. बताया था कि साहब की वो 'नींद की गोली' थीं. उन्होंने अपने लंबे पोस्ट में लिखा था- 'साहब (दिलीप कुमार) एक ऑल टाइम ग्रेट एक्टर थे.

उनके लिए हर चीज उपलब्ध थी, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता कि उन्हें गंभीर इनसोम्निया (नींद न आने की परेशानी) था. हमारी शादी से पहले, दवा लेने के बाद भी, वो सुबह तक जागते रहते थे. हालांकि, एक बार जब हमारी शादी हो गई और एक दूसरे के बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया, तब वो वक्त पर सोने लगे. उन्होंने मुझे एक क्यूट निकनेम भी दिया था, बड़े प्यार से ये कहते हुए कि 'सायरा, तुम मेरी नींद की गोली हो, तुम्हीं मेरा तकिया हो।' वो जिस प्यार से ये कहते थे, उसे याद करके मैं आजतक हंस पड़ती हूं।'

सायरा के करियर की बात करें तो वेटरन एक्टर ने अपने दौर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. उनमें झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, पूरब और पश्चिम, गोपी, बलिदान, विक्टोरिया नं. 203, दामन और आग, आरोप, शादी, ब्लफ मास्टर, दूर की आवाज, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, ये जिंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, शागिर्द, दीवाना, अमन, पड़ोसन, ज्वार भाटा, पैसे की गुड़िया, दुनिया, फैसला और जंगली जैसी फिल्में शामिल है.

वह बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं के साथ पर्दे पर काम कर चुकी हैं.

करियर की तरह ही सायरा की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद शानदार रही. दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया. वह टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित थे.

इतने बड़े सदमे के बाद भी अभिनेत्री ने हिम्मत नहीं हारी. वह आज भी दिलीप कुमार की यादों के सहारे जीवन बिता रही है.