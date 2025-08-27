Raju Kalakar: राजू कलाकार की जिंदगी पर बनेगी फिल्म, 'दिल पे चलाई छुरियां' गाने से हुए वायरल- जानें कौन है एक्टर

सोशल मीडिया की ताकत आज किसी से छुपी नहीं है. कभी एक डायलॉग, तो कभी कोई गाना रातों-रात किसी को स्टार बना देता है. इसी साल ऐसा ही हुआ जब 'दिल पर चलाई छुरियां' गाना गाकर मशहूर हुए राजू कलाकार ने लोगों का दिल जीत लिया. अब खबर है कि उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनने वाली है, और इस फिल्म की कमान संभाल रहे हैं डायरेक्टर रॉकी मूलचंदानी. बॉलीवुड में फ्रीडम फाइटर्स, स्पोर्ट्स और कई इंस्पायर करने वाली बायोपिक तो बनी है लेकिन यह बायोपिक यकीनन कुछ हटकर होगी.



क्यों खास है राजू की कहानी?

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर रॉकी बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार राजू से मुलाकात की, तो उनकी जिंदगी की स्ट्रगल सुनकर काफी इंस्पायर हुए. राजू पहले अपने पिता का गुड़िया बनाने का बिजनेस चलाते थे, लेकिन कर्ज का बोझ इतना बढ़ा कि वे उसे चुका नहीं पाए. इसी बीच उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई. लेकिन राजू ने हार नहीं मानी. उन्होंने कड़ी मेहनत की, बिजनेस को फिर से खड़ा किया और आखिरकार अपनी पत्नी का दिल भी जीत लिया. रॉकी कहते हैं, 'आजकल छोटी-छोटी वजह से शादियां टूट जाती हैं, लेकिन राजू ने साबित किया कि अगर कोशिश की जाए तो रिश्ते फिर से संभाले जा सकते हैं:'

कौन निभाएगा राजू का किरदार?

फिल्म की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है और डायरेक्टर की विशलिस्ट में दो बड़े एक्टर्स हैं, प्रतीक गांधी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी. रॉकी ने बताया कि उन्होंने 2020 में प्रतीक गांधी के साथ एक ऐड में काम किया था और वे उन्हें इस रोल के लिए काफी परफेक्ट मानते हैं. वहीं नवाजुद्दीन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार को जीवंत बना देते हैं.

कब शुरू होगी शूटिंग?

रॉकी का प्लान है कि फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू कर दी जाए. अब देखना होगा कि राजू कलाकार की इस इंस्पायरिंग लाइफ पर बनी बायोपिक दर्शकों का दिल कितनी तेजी से जीत पाती है.