18 से कम उम्र के नहीं देख सकते 113 मिनट की ये फिल्म, 25 करोड़ में 80 करोड़ कमाकर बन चुकी है ब्लॉकबस्टर

अगर किसी फिल्म को 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते तो काफी संख्या में ऑडियंस अपने आप से ही कट जाता है. ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी हुआ. ये हॉरर फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला. जिसकी वजह इसे सिर्फ वयस्क ही देख सकते थे. अब हॉरर जॉनर और सीमित दर्शक. ऐसे में फिल्म के फ्यूचर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अब 113 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं और 25 करोड़ के बजट में इसने 80 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल ने इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है. उनकी फिल्मों का लोगों को इंतजार रहता है.मोहनलाल की तरह उनके बेटे प्रणव मोहनलाल ने भी इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई है. प्रणव भी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. उनकी फिल्म 'डाइस इरे' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.

डाइस इरे के बारे में बात करें तो ये फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. 'डाइस इरे' को दुनियाभर में पसंद किया गया है. ये एक हॉरर फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. हैलोवीन पर प्रणव की हॉरर फिल्म से अच्छा ऑडियंस के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

प्रणव मोहनलाल की ये हॉरर फिल्म ए रेटेड है. वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं. उनकी ये फिल्म भी 80 करोड़ क्रॉस कर गई है. उनकी लगातार कई फिल्मों ने 80 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये बताया गया है.

डाइस इरे में प्रणव के साथ सुष्मिता भट्ट और शाइन टॉम चाको अहम किरदार निभा रहे हैं. इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को राहुल सदाशिवन ने डायरेक्ट किया है. प्रणव कई साल से मलयालम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. वो अपने पिता मोहनलाल की तरह लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो इस काम में काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं.