113 मिनट की फिल्म, जिसे 18 से कम उम्र के नहीं देख सकते दर्शक, इसके आगे थामा भी है फेल, 3 दिन में कमाया बजट

18 या उससे ज्यादा की उम्र के ही दर्शक साउथ की हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइज इरई को देख सकते हैं, जिसने 3 दिनों में बजट की कमाई वसूल ली है.

113 मिनट की फिल्म, जिसे 18 से कम उम्र के नहीं देख सकते दर्शक, इसके आगे थामा भी है फेल, 3 दिन में कमाया बजट
इस फिल्म के आगे थामा भी हो गई है फेल
बॉहुबली द एपिक और थामा का शोर बॉक्स ऑफिस पर खूब सुनने को मिल रहा है. जहां आयुष्मान खुराना की फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ती नजर आ रही है तो वहीं बाहुबली द एपिक 50 करोड़ की कमाई करने को तैयार है. लेकिन एक फिल्म और है, जिसकी भले ही बॉक्स ऑफिस पर चर्चा नहीं है. लेकिन कमाई के मामले में यह फिल्म थामा पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है. खास बात यह है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब इस फिल्म को 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं. हालांकि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कोई असर नहीं बड़ा और कमाई 50 करोड़ पार हो गई. 

यह फिल्म साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की  हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइज इरई है. इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 'ए' सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूंरी दी थी. फिल्म में प्रणव मोहनलाल मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म, कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस साल हैलोवीन पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जबकि बताया गया है कि 40 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी. 

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन डाइज इरई ने 4.7 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 5.7 करोड़ का रहा. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 6.35 करोड़ पहुंची. चौथे दिन फिल्म ने 3 करोड़ कमाए. जबकि पांचवे दिन 2.6 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. वहीं छठे दिन यह आंकड़ा 2.25 करोड़ तक पहुंचा है. इसके साथ ही फिल्म ने 24.60 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि 24 करोड़ बजट के जितनी है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि वर्ल्डवाइड फिल्म ने दोगुनी कमाई कर रही हैं. 

फिल्म की कहानी की बात करें तो ट्रेलर से पता चलता है कि प्रणव एक ऐसे परिवार का इकलौता बेटा है जिसके बारे में उसके पड़ोसी मानते हैं कि वह शापित है. वह कुछ अजीबोगरीब और भयावह घटनाओं का अनुभव करता है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा.

