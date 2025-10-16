विज्ञापन

Dhurandhar Title Track: धुरंधर का टाइटल ट्रैक रिलीज, जोश से भर देगा रणवीर सिंह का धांसू लुक और जबरदस्त रैप

Dhurandhar Title Track: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है. जो जबरदस्त एनर्जी से भरपूर है. फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होगा.

रणवीर सिंह की धुरंधर का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

धुरंधर के टाइटल ट्रैक को लेकर फैन्स का इंतजार खत्म हो गया है. सारेगामा इंडिया ने जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के साथ मिलकर धुरंधर का टाइटल ट्रैक पेश किया है, जो बहुत ही जोश और एनर्जी से भरा है. धुरंधर इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, और इसका टाइटल ट्रैक फिल्म के उत्साह को और बढ़ा देगा. यह गाना एक लिरिकल वीडियो के साथ आया है, जिसमें  रॉ और रियल एनर्जी साफ नजर आ रही है. वीडियो अब सारेगामा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर लाइव है और ऑडियो सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने इस गाने को मॉडर्न हिप-हॉप और पंजाबी फ्लेवर के साथ बनाया है. हनुमानकाइंड, जैस्मीन संडलस, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर की आवाजों ने इसे और भी दमदार बनाया है. गाने के लिरिक्स हनुमानकाइंड, जैस्मीन संडलस और बाबू सिंह मान ने लिखे हैं. हनुमानकाइंड का यह पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है. उन्होंने इसमें अपनी रैप स्टाइल और देसी अंदाज दिखाया है, जो रणवीर सिंह की स्क्रीन पर मौजूदगी के साथ बिलकुल फिट बैठती है.

धुरंधर का टाइटल ट्रैक

म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव कहते हैं, 'ना दे दिल परदेसी नूं' एक फोक क्लासिक है. इसे धुरंधर के लिए दोबारा बनाना मेरे लिए सम्मान की बात थी पर साथ यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी. यह गाना फिल्म की कहानी का हिस्सा था, और मैंने इसकी धुन उसी जोश से तैयार की. ओजस गौतम (धुरंधर फिल्म डी.ए.) और मैंने इसे तब तक बनाया जब तक यह फिल्म की धड़कन ना बन जाए. बाद में, एक रात स्टूडियो में आदित्य धर, हनुमानकाइंड और मैंने मिलकर एक इम्प्रोम्प्टू रैप रिकॉर्ड किया, जिसने इसमें एनर्जी भर दी. यह वर्जन पुराने और नए दोनों दर्शकों को जोड़ता है.'

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार स्टारकास्ट नज़र आएंगे. आदित्य धर के निर्देशन में बनी और ज्योति देशपांडे व लोकेश धर द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

