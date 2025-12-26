Akshaye Khanna: धुरंधर के बाद बढ़े अक्षय खन्ना के भाव! मांग लिए इतने पैसे कि दृश्यम-3 के मेकर्स ने खड़े कर लिए हाथ

कुछ दिन पहले दृश्यम-3 के मेकर्स ने अनाउंस किया कि उनकी मचअवेटेड फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी. प्रेस नोट में फिल्म के लीड एक्टर्स - अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर के नाम थे. अक्षय खन्ना का नाम गायब था और इससे लोगों को हैरानी हुई. अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद काफी चर्चा में हैं और इसलिए, फैन्स उन्हें दृश्यम के अगले पार्ट में देखने का इंतजार कर रहे थे, खासकर जब उन्होंने दृश्यम 2 (2022) में शानदार काम किया था. इस बीच, रिपोर्ट्स आईं कि उन्होंने फीस में मतभेद के चलते तीसरे पार्ट से किनारा कर लिया है. न्यूज पोर्टल बॉलीवुड हंगामा को इस बारे में और जानकारी मिली है कि उनके बाहर निकलने की वजह क्या थी.

दृश्यम-3 से क्यों बाहर हुए अक्षय खन्ना?

एक सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “अक्षय छावा में विलेन के तौर पर बहुत खतरनाक थे, जबकि उन्होंने धुरंधर में तो कमाल ही कर दिया. उन्होंने पूरी फिल्म अपने नाम कर ली. वह अब अगले बड़े स्टार बन गए हैं. इसी बात को समझते हुए, उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया. इसके हिसाब से उन्होंने दृश्यम 3 के मेकर्स से 21 करोड़ रुपये मांगे.”

सोर्स ने आगे कहा, “दृश्यम 3 के मेकर्स हैरान रह गए. उन्होंने अक्षय को समझाने की कोशिश की कि अगर उन्हें इतनी ज्यादा फीस दी गई, तो फिल्म का बजट बढ़ जाएगा. लेकिन अक्षय खन्ना को लगा कि उनकी मांग सही है. उन्हें पता था कि अब उनकी मौजूदगी से फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी.”

इस बीच, एक और सोर्स ने कहा, “हमने यह भी सुना कि कुछ और बातें भी थीं जिन पर अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच असहमति थी. उनमें से एक यह थी कि अक्षय ने सुझाव दिया कि वह विग पहनना चाहेंगे. मेकर्स को यह आइडिया पसंद नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि वह दूसरे पार्ट में बिना विग के थे.”

पहले वाले सोर्स ने फिर कहा, “क्योंकि अक्षय खन्ना की मांगें पूरी नहीं हुईं, इसलिए उन्होंने दृश्यम 3 से बाहर निकलने का फैसला किया. बेशक उन्होंने मेकर्स को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दीं. यह अलगाव अच्छे नोट पर हुआ और मेकर्स उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब वे एक ही बात पर सहमत होंगे, तो वे अक्षय के साथ काम करेंगे.”