280 करोड़ वाली धुरंधर 2025 में ये कारनामा करने वाली बन गई बॉलीवुड की इकलौती फिल्म, मार लिया बॉक्स ऑफिस का मैदान

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस वक्त हर तरफ चर्चा में है. रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि हर दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं. दर्शकों की जबरदस्त भीड़, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और फेस्टिवल का फायदा. सब कुछ धुरंधर के फेवर में रहा है. इन सबकी वजह से चंद ही दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में हजार करोड़ रुपए कमा लिए हैं. और, इसके साथ ही 1000 करोड़ क्लब में एंटर होने वाली साल की इकलौती फिल्म बन गई है.

धुरंधर की तेज रफ्तार

धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में फिल्म ने 598 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म ने दूसरे रविवार को भी 40 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था. जिसे देखते हुए माना गया कि फिल्म की कमाई क्रिसमस तक जारी रहेगी. और, ऐसा ही हुआ. फिल्म अब भी कमाई कर रही है.

कमाई के मामले में धुरंधर ने ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा: द लीजेंड – चैप्टर 1 को पीछे छोड़ते हुए साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. हालांकि, इंडियन सिनेमा के ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन में ये फिल्म फिलहाल 11वें नंबर पर बनी हुई है.

बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त

दूसरे वीकेंड की कमाई में भी धुरंधर ने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर एनिमल जहां रिलीज के 17वें दिन 14.5 करोड़ कमा पाई थी, वहीं धुरंधर ने उसी दिन 38.5 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया. यहां तक कि एनिमल के सेकेंड वीकेंड से ज्यादा कमाई धुरंधर ने अकेले सोमवार को कर ली.

इतना ही नहीं, धुरंधर अब स्त्री 2, सीक्रेट सुपरस्टार, सुल्तान और छावा जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म बजरंगी भाईजान और एनिमल को भी कलेक्शन के मामले में पछाड़ सकती है.