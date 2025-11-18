विज्ञापन

Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह की सबसे वॉयलेंट फिल्म होगी 'धुरंधर', क्या रणबीर कपूर की एनिमल को दे पाएंगे टक्कर?

Dhurandhar Trailer Out: क्या 'धुरंधर' रणवीर सिंह की सबसे वॉयलेंट फिल्म होगी? धुरंधर का ट्रेलर देखकर तो कुछ ऐसा ही इशारा मिल रहा है. अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रणबीर कपूर की एनिमल से भी ज्यादा वॉयलेंट फिल्म होगी?

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह की सबसे वॉयलेंट फिल्म होगी 'धुरंधर', क्या रणबीर कपूर की एनिमल को दे पाएंगे टक्कर?
Dhurandhar Trailer Out: क्या रणवीर सिंह की सबसे वॉयलेंट फिल्म होगी 'धुरंधर'?
नई दिल्ली:

Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिहं की धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है. धुरंधर के ट्रेलर में तीन खतरनाक विलेन दिखाए गए हैं. अब तीन खूंखार विलेन हैं तो उनसे टक्कर लेने के लिए एक हीरो भी होगा. ये हीरो है रणवीर सिंह. जिन्हें इन तीन खतरनाक पाकिस्तान विलेन के होश गुम करने हैं. लेकिन अब रणवीर सिंह कौन हैं, क्या हैं इस बात का ज्यादा इशारा तो धुरंधर के ट्रेलर में नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि इनकी नींद वही हराम करेंगे. अब इस ट्रेलर को देखकर एक और बात जेहन में कौंधती है, और वो ये है कि धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की सबसे वॉयलेंट फिल्म हो सकती है. ट्रेलर देखकर तो अभी तक यही इशारा मिल रहा है. अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी फिल्म रणबीर कपूर की एनिमल से भी ज्यादा वॉयलेंट होगी?

बेशक एनिमल और धुरंधर अलग जॉनर की फिल्में हैं. लेकिन एनिमल को बॉलीवुड की सबसे वॉयलेंट फिल्मों में से एक माना जाता है. अब रणवीर सिंह की धुरंधर में जिस तरह का आलम दिख रहा है तो इसमें वॉयलेंस ही वॉयलेंस है. अगर ट्रेलर की शुरुआत देखें तो अर्जुन रामपाल एक शख्स को तारों से बुरी तरह से जख्मी किए हुए हैं और उसके बाद जो आता है, वह अलग ही लेवल का है.

रणवीर सिंह की धुरंधर का ट्रेलर

फिर दूसरे विलेन यानी अक्षय खन्ना की एंट्री होती है तो हंगामा ही मच जाता है. वह अपने मुंह से खुद अपनी क्रूरता का बखान करता है. फिर अगले ही सीन में वह पत्थर से एक शख्स का सरेआम सिर कुचलते नजर आता है. जिसके खून के छींटे उसके ऊपर देखे जा सकते हैं. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, धुरंधर के तीसरे विलेन यानी संजय दत्त की जैसे ही एंट्री होती है तो वो भी अपना परिचय खूंखार अंदाज देते हैं. जितनी हिंसा उनके एक्शन में दिखती है, उतनी ही उनके डायलॉग में भी है. 

फिर आते हैं रणवीर सिंह. कभी खून से सने नजर आते हैं तो कभी कुछ लोगों को क्रूरता के साथ पीटते नजर आते हैं. पटाखों की बात करते हैं और लोहे की चेन से खूब वॉयलेंट अंदाज में दिखते भी हैं. इस तरह कुल 4 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर में खूब वॉयलेंस है. लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और देखना यह है कि क्या एनिमल को पीछे छोड़कर रणवीर सिंह की धुरंधर बॉलीवुड की सबसे वॉयलेंट फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल होती है या नहीं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Trailer, Ranveer Singh, Ranveer Singh Most Violent Film Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com