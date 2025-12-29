'धुरंधर' अक्षय खन्ना की एग्जिट के बाद 'दृश्यम 3' पर बड़ी खबर, जानें रहमान डकैत के बिना किस पड़ाव पर है अजय देवगन की मूवी

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म में अक्षय खन्ना के रहमान डकैत का किरदार तो नेशनल क्रश ही बन चुका है. लेकिन 'दृश्यम' में पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना की फिल्म से एग्जिट को लेकर जमकर हंगामा मचा. लेकिन यह कन्फर्म हो चुका है कि दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना नहीं हैं और उनकी जगह एक दूसरा एक्टर ले चुका है. अब 'दृश्यम 3' को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है. अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' की शूटिंग अब एक नए और रोमांचक चरण में कदम रख चुकी है. मुंबई शेड्यूल पूरा होने के बाद फिल्म की टीम गोवा में एक महीने लंबे महत्वपूर्ण शेड्यूल के लिए रवाना हो रही है. इस शेड्यूल की शुरुआत 8 जनवरी से होगी और यह फरवरी के अंत तक चलेगा.

इस बीच, फिल्म में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'पाताल लोक' फेम जयदीप अहलावत आधिकारिक तौर पर 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी में शामिल हो गए हैं. अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर जयदीप की एंट्री से फिल्म में नया ट्विस्ट आने की उम्मीद है. जयदीप पहली बार अजय देवगन और तब्बू के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जो दर्शकों के लिए एक नया और दिलचस्प मुकाबला पेश करेगा.

गोवा शेड्यूल में पूरी कास्ट हिस्सा लेगी. अजय देवगन विजय सालगांवकर के रूप में वापसी कर रहे हैं, जबकि तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर अपने किरदारों में फिर नजर आएंगे. यह फैमिली थ्रिलर एक बार फिर दर्शकों को सीट से बांधे रखने का वादा कर रही है. क्या विजय सालगांवकर एक बार फिर सिस्टम को चकमा दे पाएगा, या इस बार उसके सामने ऐसी चुनौतियां आएंगी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? इन सवालों के जवाब दर्शकों को 'दृश्यम डे' पर मिलेंगे.

स्टार स्टूडियो18 प्रस्तुत, पैनोरमा स्टूडियोज की यह फिल्म अभिषेक पाठक के निर्देशन में बन रही है. स्क्रिप्ट अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवीज शेख ने लिखी है. निर्माता हैं अलोक जैन, अजित अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक. 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फ्रैंचाइजी के फैंस के लिए यह तीसरा भाग अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है. पहले दो पार्ट की तरह यह फिल्म भी दिमागी खेल और सस्पेंस से भरी होगी. जयदीप अहलावत की एंट्री से कहानी में नया आयाम जुड़ गया है, जो विजय सालगांवकर की मुश्किलें बढ़ा सकता है. गोवा का शेड्यूल फिल्म की कहानी को और गहराई देगा, क्योंकि फ्रैंचाइजी की जड़ें गोवा से ही जुड़ी हैं.