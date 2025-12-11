धुरंधर की ये 5 बातें फिल्म को बनाती हैं खास, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा ये एक्टर्स भी हैं लाजवाब

रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जो 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में धमाकेदार अंदाज से उतरी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म जासूसी से भरे ऑपरेशंस से प्रेरित है, जिसमें रणवीर एक पंजाबी युवक जसकीरत सिंह रंगी के रोल में हैं, जो जेल से रिहा होकर पाकिस्तान के कराची अंडरवर्ल्ड (ल्यारी गैंग) में घुसपैठ करने के लिए 'हमजा अली मजारि' बन जाता है. अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स के साथ 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. मात्र 6 दिनों में 180 करोड़ नेट कलेक्शन पार कर चुकी है, जो रणवीर की 'पद्मावत' (302 करोड़) को पीछे छोड़ने की राह पर है. लेकिन 'धुरंधर' सिर्फ कमाई नहीं, सिनेमाई अनुभव भी है. यहां 5 खास वजहें बताई जा रही हैं, क्यों यह मिस न करें.

ये भी पढ़ें: Sara Arjun Net Worth: रियल लाइफ में रणवीर सिंह से 20 साल छोटी है धुरंधर की हीरोइन, अकेले इतनी है नेटवर्थ, पापा भी हैं मशहूर एक्टर

1. रणवीर सिंह का धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिंग

रणवीर का 'हमजा' अवतार देखकर लगता है जैसे उन्होंने रॉ एजेंट की सच्ची जिंदगी जी ली हो. जेल से निकलकर कराची माफिया में घुसने वाले इस किरदार में उनकी साइलेंट इंटेंसिटी और सबटल इमोशंस कमाल के हैं. रणवीर यहां सुपरस्टार से आर्टिस्ट बन जाते हैं. अगर आप उनकी वर्सटाइलिटी देखना चाहते हैं, तो 'धुरंधर' परफेक्ट है.

2. अक्षय खन्ना का विलेन रोल: स्क्रीन पर आग उगलते हुए

अक्षय खन्ना का नेगेटिव किरदार 'धुरंधर' का हाइलाइट है. उनका एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि रणवीर को भी पीछे छोड़ देता है. रहमान डकैत के किरदार में उनकी साइलेंट क्रूरता दर्शकों को सिहरन दे देती है. बॉलीवुड में कम आने वाले ऐसे इंटेंस विलेन रोल्स के लिए ही यह फिल्म देखें.

3. रियल-लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी और इमोशनल डेप्थ

'धुरंधर' रॉ की असली घटनाओं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और 26/11 जैसे ट्रेजिक इवेंट्स से प्रेरित है. आईबी चीफ (आर. माधवन) के लीड में पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की यह सागा सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि देशभक्ति, बैट्रेयल और मोरल डिलेमा से भरी है. थिएटर में दर्शक साइलेंट हो जाते हैं, खासकर इमोशनल मोमेंट्स में.

4. ग्रिट्टी एक्शन, सिनेमैटोग्राफी और साउंडट्रैक का कमाल

3 घंटे 34 मिनट की लंबाई के बावजूद 'धुरंधर' एक सेकंड भी बोर नहीं करती. बैंकॉक और पंजाब (सीन खेरा गांव) जैसे लोकेशंस पर शूट हुए हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंसेज दिल धड़काने वाले हैं. कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर इतना इमर्सिव है कि लगता है आप खुद अंडरवर्ल्ड में हैं. वायलेंस फुल-ऑन है, लेकिन रियलिस्टिक—18+ रेटिंग जस्टिफाइड. अगर आप 'टाइगर' या 'पठान' जैसे थ्रिलर्स के फैन हैं, तो यह नेक्स्ट लेवल है.

5. स्टार-स्टडेड कास्ट और बॉक्स ऑफिस फेनॉमिना

संजय दत्त, अर्जुन रामपाल (मेजर इकबाल) और सारा अर्जुन की सपोर्टिंग रोल्स 'धुरंधर' को रिच बनाते हैं. हर किसी ने अपने हिस्से की एक्टिंग को दिल से करने की कोशिश की है, जो धुरंधर को खास बना देती है.

