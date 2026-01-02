पहले हुआ ब्रेकअप फिर धुरंधर में भी हो गई इग्नोर, शरारत गाने की वो दूसरी हीरोइन जिसे किसी ने नहीं देखा

एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर की सबसे खास बात यह है कि फिल्म में एक-एक एक्टर ने अपने-अपने किरदार में जान फूंकने का काम किया है. हालांकि, दर्शकों की नजर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल पर ही रही, लेकिन इनके अलावा फिल्म में सपोर्टिंग रोल करने वाले एक-एक एक्टर ने अपने अभिनय में कोई कमी नहीं छोड़ी. यहां तक कि धुरंधर के पार्टी सॉन्ग 'शरारत' में नजर आईं दो एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने भी अपने डांस और एक्सप्रेशन से खूब मनोरंजन किया. बात करेंगे इन दोनों एक्ट्रेस में से उस एक्ट्रेस की, जो लंबे समय से अभिनय की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन धुरंधर के इस गाने से उन्हें जरा भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली.

धुरंधर में नहीं मिला क्रेडिट

बात कर रहे हैं टीवी की मशहूर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा की, जो धुरंधर के सॉन्ग शरारत में आयशा खान के साथ नाचती नजर आ रही है. इस गाने में दर्शकों की नजर आयशा खान पर तो गई है, लेकिन 18 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को किसी ने नहीं पहचाना. क्रिस्टल ने शरारत सॉन्ग में आयशा खान से कम काम नहीं किया है. क्रिस्टिल ने साल 2007 में टीवी शो कहे ना कहे से डेब्यू किया था और इसके बाद वह क्या दिल दिल में है, कस्तूरी, सात फेरे, किस देश में है मेरा दिल, बात हमारी पक्की है, आहट, एक हजारों में मेरी बहना है और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे पॉपुलर शोज में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा क्रिस्टल साल 2008 में आई फिल्म के कंपनी में स्पेशल अपीरियंस किया था. चेहरे (2021) और विस्फोट (2025) जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है.



क्रिस्टल का ब्रेकअप

रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिस्टल रेस्टोरेंट मालिक गुलाम गौस दीवानी को डेट कर रही थीं. इनका रिश्ता लगभग तीन साल तक चला. ब्रेकअप से एक महीने पहले से दोनों अलग-अलग रह रहे थे. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूजे को अनफॉलो भी कर दिया है. 1 मार्च 2025 के बाद से दोनों का साथ में कोई पोस्ट सामने नहीं आया है, लेकिन गुलाम ने क्रिस्टल के साथ अपने किसी भी पोस्ट को डिलीट नहीं किया है. दोनों ने अपने ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी भी नहीं तोड़ी है. फिलहाल क्रिस्टल अपने काम में बिजी हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं. उनकी अगली फिल्म जागीर है, जो इस साल रिलीज हो सकती है.



