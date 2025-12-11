Sara Arjun Net Worth: रियल लाइफ में रणवीर सिंह से 20 साल छोटी है धुरंधर की हीरोइन, अकेले इतनी है नेटवर्थ, पापा भी हैं मशहूर एक्टर

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है.इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है. फिल्म की स्टारकास्ट काफी बड़ी है. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. सारा अर्जुन फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आईं हैं और दोनों ने रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए हैं. मगर क्या आपको पता है सारा पहली बार बड़े पर्दे पर नजर नहीं आईं हैं. वो पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जब सारा 18 महीने की थीं वो तब से काम कर रही हैं. आइए आपको उनकी नेटवर्थ और पापा के बारे में खास बातें बताते हैं.

कैसा रहा है करियर

सारा सिर्फ अठारह महीने की उम्र में ही अपने पहले विज्ञापन में नजर आई थीं. ये एक ऐसी याद है जिसे उसके माता-पिता आज भी हैरानी से याद करते हैं. छह साल की उम्र तक उन्होंने देवा थिरुमगल में इतनी इमोशनल परफॉर्मेंस दी कि इंडस्ट्री ने उसे ठीक से नोटिस करने के लिए काफी समय लिया. ध्यान देने वालों में से एक मणिरत्नम भी थे, जिन्होंने बाद में उसे पोन्नियिन सेल्वन में कास्ट किया. अब वो रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आईं हैं.जहां पर उनके काम की जमकर तारीफ हो रही है. रियल लाइफ में सारा, रणवीर सिंह से 20 साल छोटी हैं.

कितनी है नेटवर्थ

सारा ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ है. सारा एक फिल्म के लिए 1 करोड़ फीस लेती हैं. इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए वो 20-25 लाख चार्ज करती हैं.

पापा ने बनाया करियर

बता दें सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. राज अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार, थलाइवा जैसी कई फिल्मों में काम किया है. राज मे बचपन से ही सारा पर ध्यान दिया. उन्होंने सारा को कम उम्र में ही सेट के अंदरूनी हिस्सों और उन एक्टर्स के अनुशासन से परिचित कराया, जो बिना शोर-शराबे या नखरे के चुपचाप काम करते हैं. वहीं उनकी मां सान्या ने यह पक्का किया कि एक्टिंग करियर की अनिश्चितताओं के बावजूद पढ़ाई, रिहर्सल और होमवर्क पर कोई असर न पड़े.